北捷環狀線以環型路線，串連起整個北市的交通路網，強化都市便利性，對此，捷運局日前辦理多場說明會，民眾討論熱烈，並提議許多增設「捷運站體」及「出入口」的建議，其中包括景美溪北側、新明國小預定地等增設車站，及交維計畫的評估，但市民討論完，卻苦等不到評估或辦理會勘等後續，對此，北市議員李明賢20日在交通委員會指出，市府若經評估無法增建，也應給出明確說法，而非將市民置之不理。

捷運局長李澤雄指出，捷運東環線新設車站及新增出入口事宜，目前已委外做評估，預定年底前可以提出報告，但增加一個地下車站要30億元的預算，東環段總經費已達上限922億元，若要再增加費用，中央要求地方政府須自行支出，若是要耗費地方政府經費來蓋，就必須要有足夠的效益，並且有一些站點距離太近，加上靠近過河路段，可能會考慮興建陸橋及地下道，讓新明國小學生更方便使用車站。

李明賢指出，以Y35、Y36站之間的新明國小為例，若要新增車站，加上土地徵收及其他費用，整體評估下來，約需要50億元，似乎可行性不高，若沒有辦法增設，請捷運局盡早向民眾說明，切勿一再研議，讓大眾抱持期待，並避免淪為周遭房屋業者哄抬房價、炒房的打手。

此外，李明賢表示，無論是否要增建出入口，都要設計方便的動線及明確的替代方案，例如Y34站，雖然離大賣場有段距離，但可以藉由增設ubike2.0，或者直接在賣場前設置一個出入口，在保障民眾安全的同時，更可以提升在地居民交通的便利性。

(中時 )