行政院為解決台2線竹圍至紅樹林間，長期雍塞的交通問題，在年初通過淡北快速道路的環評，由新北開發，且全程共5.4公里，其中1.2公里為台北端，議員黃郁芬20日說，有居民抱怨當初輕軌聲稱可解決塞車，但班次過少、民眾搭乘意願低，台二線的塞車人潮絲毫未減、成效極差，此時再蓋淡北快速道路，恐引發交通衝擊，本末倒置，交通局長陳學台回應，目前已要求新北增加輕軌班次、提升大眾運輸使用量，預計從50％提升到58％。

黃郁芬表示，新北在9月舉辦4場說明會，但民眾罵聲連連，更有里長及6位前交通局長跳出連署反對興建，對此，新北仍然執意蓋快速道路，且不管將造成何種交通衝擊，直接甩鍋給北投居民來概括承受、嚴重缺乏溝通，就像在硬推行市民不接受的公眾建設，她呼籲交通局加強地方說明，並拿出強硬的態度，要求新北提升既有設施量能，還給市民方便的交通。

議員陳炳甫指出，交通局希望以淡北快速道路分攤部分台二線的車潮，但該路段車流量本來就很多，淡北僅能分攤往來淡水、台北兩個端點的車輛，對於途中大度路、關渡等本來就會塞車的路段，緩減的功能有限，並且淡北快速道路的工程施作，將佔用台二線的部分路面，對用路人造成困擾，他呼籲市府向民眾解釋興建原因，並盡力降低對北市民的交通影響。

陳學台表示，連接台北段及新北段的中央北路與大度路口，將以地下道通行，另外，整段路車流量最大的立德路口，則規畫用陸橋從上方跨越，且淡北道路未來與台二線大度路的車道完全分隔，禁止車流匯入關渡，也降低當地的交通衝擊，此外，快速道路沿線將設置交通監控設施，以利及時掌控車流狀控，上下班時間，也將適時啟動高乘載匝道儀控。

(中時 )