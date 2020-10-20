豆腐是受歡迎的健康食材，但許在料理豆腐時卻有個小困擾，市售的盒裝豆腐很難完美倒出。對此，有網友借助吃日本布丁的經驗，靈機一動想出妙計，不讓豆腐有缺角，不少網友看到她的分享，紛喊好讚，真是長知識了。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」提到，常看到有人在問豆腐要怎麼弄出來才漂亮，她想到吃日本布丁的經驗，試範分享她想出來的好點子。她先將封膜撕開後，在底部刺一個洞，勾起來讓空氣跑進去，就會自動滑下來了，這麼做方便快速輕鬆漂亮。

為何日本布丁的方法可奏效，有網友幫補充解釋，「小時候吃的布丁底部也有一根突起物，食用之前要把突起物掰斷，讓杯子裡面的真空狀態解除，布丁就可以順利倒出來了」。

其實在倒出盒裝豆腐前，還有人被如何撕膜搞得很火大。為此，內行人也提供一方法，直接背面對半切開，但要小心盒子裡的水。而這方法竟引出不少人共鳴。另有網友不用刀，而是直接拿剪刀處理，「直接用剪刀剪掉1~2個邊，再把膠膜撕掉，一倒扣就出來了」。

另外，也有網友分享日本料理師傅的秘技，「封膜撕開倒扣占板上，從盒子的長或寬取一邊，菜刀下邊淺淺一刀，指甲稍微壓一下就OK，獲得完整豆腐。」

(中時新聞網)