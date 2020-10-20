後疫情時代，保障、投資收益兼具的投資產品廣受投資人喜愛；法國巴黎人壽今天攜手台新投信，以創新業界、跨業聯手的方式，共同推出「P85安全網投資帳戶」，特有的「3D防護機制」，即 1D低波動股票投資(De-Volatility)、2D多元資產動態調整(De-Risk)、3D 動態調整投資策略(De-Downside Loss) ，在充滿變數、動盪的金融環境中，提供保戶省心、安心的投保選擇。

全新的「P85安全網投資帳戶」於類全委保單中，以其3D特色，低波動股票投資策略、動態調整資產配置進行波動度控管、投資帳戶致力於追求控制下檔防護的目標，在過往最高淨值之85％，打造投資安全防護網為客戶控管風險，且具備類全委保單的優勢，由專業管理團隊操盤，為投資型保險保戶做多元資產動態調整，同時加強自身保障。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽一向致力於提供保戶創新投資型保險商品及投資帳戶，這次有機會與策略夥伴台新投信聯手推出「P85安全網投資帳戶」，打造兼具穩健成長與下檔防護創新投資型保險帳戶，符合市場趨勢也滿足客戶需求。

戴朝暉繼續補充，有別於其他投資帳戶，「P85安全網投資帳戶」特有的「3D防護機制」，讓保戶在充滿變數的金融市場中，亦能透過防護網機制，面對未知的風險，並透過最適資產配置比例，達成保障與投資的目標 。

台新投信總經理葉柱均表示，2020 已接近尾聲，惟種種因素使得市場不確定性仍高，在市場波動不斷的大環境下，投資人應該要繫好投資安全帶，才能降低風險、加強保障。

葉柱均指出，這次有機會與法巴人壽聯手，針對控管波動率與回檔機制兩大功能著手，將「P85安全網投資帳戶」打造成以低波動股票策略追求更好的投資機會、以投資機制追求過往最高淨值之85％為下檔防護目標，因應金融市場的變化，直接解決投資人的困擾。

(中時 )