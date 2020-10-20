范冰冰小腹明顯。(取自微博)

范冰冰今晚一連出席2場活動，風格大不同。(取自范冰冰粉絲團微博)

39歲大陸女星范冰冰，2018年捲入陰陽合同逃稅風波，讓如日中天的演藝事業一瞬間陷入谷底，幸好她並未因此而氣餒，不斷嘗試各種方法博復出。繼上週在華鼎獎紅毯辣露白皙大腿根後，范冰冰今（20日）更以一襲紫色亮片旗袍裝現身大陸時尚雜誌創刊派對，前凸後翹的豐滿身材相當吸睛。

范冰冰近來努力博復出，事業似乎也逐漸有了起色，不僅演出好萊塢電影《355》即將在明年1月15號美國上映，她今日更獲邀出席2場活動，先是以代言人身分出席保養品牌晚宴，接著又馬不停蹄地現身時尚雜誌創刊趴。

而她在雜誌創刊趴上的打扮，更是引爆陸網討論話題。只見范冰冰身穿紫色緊身亮片旗袍，讓她豐滿身材全曝光，明顯凸出的小腹再加上慘白的妝容，引發網友兩極評論「我覺得這種就是要有一點肚子才好看」、「為啥要這個髮型，這和黃色那套簡直兩個極端」、「這真的是別人絕對hold不住的造型」、「沒人覺得顯老嗎？臉也怪怪的」。

范冰冰受訪時也談及新片《355》拍攝心情，她說拍攝感覺非常好，因為合作的都是她非常喜歡的演員和導演，更形容整個拍攝過程是既辛苦又開心。

(中時新聞網)