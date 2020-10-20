位於台南的杏林醫院，1975年開業，之後因為不實醫療記錄問題，1993年6月1日關閉營運，由於當時醫院許多不明問題，至今都沒有釐清，且該棟醫院大樓廢業後仍沒拆除，隨著時間，被電視節目、民眾封為台南知名鬼屋之一，最近卻有一名網友，在instagram留下驚人發言，表示曾將一名老伯勒斃，棄屍在杏林醫院裡面。

知名的網路新聞平台《台灣達人秀》，日前在instagram分享一段影片，是由youtuber「下水道先生」製作提供，內容述說杏林醫院發生的詭異故事，透露有3個人半夜闖進醫院，當下竟佛珠斷裂，隔天這3人心不安到廟裡拜拜，廟公直指被東西纏上，之後3個人接連出意外。

許多網友在該影片下方留言，紛紛表示看完真的很毛，這時一名網友突然寫道，「國中的時候與朋友騎車到附近玩，不小心撞到老伯伯，由於當時無照駕駛又撞到人，怕報警會出事，慌亂之下將老伯伯勒死，並丟棄在杏林醫院裡面，至今都會回想老伯伯是否還在裡面」。

網友留言掀起熱議(圖片取自爆廢1公社)

網友言論掀起熱議，許多人對這言論半信半疑，有些人認為這名網友應該是編故事，想要製造靈異故事，也有人猜測難道是「追溯期已經過了，才敢囂張講出來」、「現在都流行犯罪留證據」、「等等警察上門又說被盜帳號」、「不知道真實性，不過曾經有人在裡面燒屍體」。

(中時新聞網)