國民黨主席江啟臣今(20)日應歐盟代表高哲夫邀約，和歐盟15國駐台代表聚餐，會中相談勝歡，從台灣與歐盟的經貿合作關係，談到兩岸關係、台灣年輕人國族認同，以及國民黨的未來等，國民黨預計近期邀集駐台外館人員與會，說明國民黨對外和對大陸的政策。

江啟臣上任後，積極拓展國際事務，開設國際事務部，經營推特和國際連結，國際事務部也主動和駐台外館人員接觸，日前歐盟代表高哲夫親自邀約黨主席江啟臣於今天中午共餐，會中除了德國、英國外，共有15國駐台代表出席，此外，國民黨副祕書長黃奎博、國際事務部副主任何志勇、國際部專員陳信維也陪同參加。

席間互動熱絡，從台灣歐盟經貿合作關係、談到兩岸關係、台灣年輕人國族認同，以及國民黨的未來等。高哲夫也介紹歐盟因應新冠疫情推出的EU Recovery Package，以打造綠能科技和面對數位化挑戰為主，雖然該計畫是針對歐盟境內，但也歡迎台灣公司到歐盟投資。

國民黨國際事務部副主任何志勇說，今天受邀與歐盟代表餐敘，體現國民黨不只關注對美、日的外交工作，也要和其他國家交往，而今天與會的歐盟代表都對國民黨相當友善。此外，國民黨規劃在美國總統大選結束後，邀集駐台外館人員到國民黨，說明國民黨未來對外和對大陸的政策方向。

(中時 )