氣象局表表示，今晚至明晨已針對東北部4縣市發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。（氣象局）

今年第17號颱風「沙德爾」已於今日（20）生成，雖然氣象局表示颱風對台灣無直接影響，不過明日（21）起，外圍環流將帶來暖濕水氣，與東北風作用下，「共伴效應」將發酵，今晚至明晨已針對東北部4縣市發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨；宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

根據氣象局20時的颱風動態，目前沙德爾颱風中心位置在北緯 15.8 度，東經 122.2 度，以每小時28公里速度，向西進行。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，沙德爾明（21）進入南海後，外圍環流的暖濕水氣將大量北上，在遇上涼冷的東北風後，「共伴效應」隨之發酵，東北外海的對流生生不息，造成東北部雨勢不斷。周三至周五（21-23），整個東北部地區需嚴防較大雨勢，基隆、宜花地區雨勢會更大，尤其是周四（22）將是這波雨勢高峰！各地雨勢、風勢都會轉強，尤其沿海風勢更大。

台灣颱風論壇也表示，由於沙德爾颱風距離台灣更近，水氣也會更多，預計會比上周的「南卡」颱風帶來更多降雨。除了整個東北部，雨區也會擴大到桃園、新竹、台東一帶。而周四（22）降雨高峰期，更有可能將水氣帶到中南部。

至於周五（23）過後，颱風遠離，將由北方乾冷空氣接手，東北部雨勢會逐漸緩和。不過颱風論壇也透露，這波周末將報到的乾冷空氣預計頗強，台灣有機會挑戰入秋首波強東北季風，整個北部、宜蘭地區，低溫恐下探19度以下，要做好換季防寒準備。

(中時新聞網)