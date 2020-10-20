美軍前衛驅逐艦朱瓦特號（USS Zumwalt,DDG-1000），終於在10月13日首次發射飛彈，這是該艦的武器系統的首次啟用。

美國海軍學院(USNI)報導，朱瓦特號是在加州外海的穆古點海軍靶場（Point Mugu）進行測試，安裝在軍艦外沿的MK 57垂直發射系統，成功發射了一枚標準2型防空飛彈(SM-2)，MK-57是專門為朱瓦特級所設計，因此這也是MK57發射器的重要測試。

朱瓦特號配備的MK57垂直發射系統，也是第一回在軍艦上的試射。(圖/美國海軍)

USS Zumwalt (DDG 1000) Conducts Live-Fire Test of SM-2 Missile

朱瓦特號計畫的主管麥特‧施羅德(Matt Schroeder)說：「今天的測試成功，證明了本艦具備發射飛彈與自我防衛的能力，這艘海軍最先進軍艦今後還會進行更多更先進的戰鬥系統測試工作。」

其實，朱瓦特別早在2016年就舉行了服役儀式，但是僅進行普通航行，沒有任何武裝。直到返回聖地牙哥母港之後，才開始安裝戰鬥系統。

朱瓦特號總數僅有3艘，這使得該型軍艦的設備都別樹一格，操作成本也就特別昂貴，據美國海軍的計畫，2021年初才能達到初始作戰能力。

這艘重達16,000噸的驅逐艦，原本的任務是憑著2具155公釐自動艦砲，提供海岸火力支持，但是艦砲研發計畫不算順利，先進火炮系統（Advanced Gun System）目前欠缺砲彈，所幸美國陸軍終於也加入了遠程火砲的研發，但是取得成果可能還要再等2~3年。

因此，正式服役後的朱瓦特號，初期的的主要武器必然就是MK57垂直發射器所儲藏的各式飛彈，包括標準防空飛彈、魚叉飛彈、海軍打擊飛彈等等。MK57是可以容納比MK41更大型的飛彈，其操作彈性也更好，未來的高超音速打擊飛彈也能容納。

2018年，美國海軍花費9000萬美元的研發金，要求雷神公司的標準6型飛彈(SM-6)，設計成「具有水面模式」，也就是將標準6型成為超高速的軍艦殺手，這可以使朱瓦特號有較多武器可以選擇。

(中時新聞網)