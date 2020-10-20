吳淡如自10多年前起便長期助養台灣與世界各地的小孩，估計花費數百萬元，前陣子她在臉書分享在越南助養的女兒小銀即將上大學，當年她與小銀母親約好，一定要讓小銀上大學，唯有如此他們才有機會脫貧，而小銀與媽媽遵守承諾，今年終於要上大學了，這段故事讓許多網友為之動容。善舉累積正能量，她近日受到台灣精油品牌舒沉香邀請，擔任代言人。

吳淡如10年前到越南旅遊，認識9歲的小銀與她的家人，當時小銀住在一間沒有門，也沒有牆壁的鐵皮屋內，每月靠著小銀媽媽編織斗笠與賣魚所得，不到台幣5000元薪水要養活一家四口。吳淡如當時便打算，若要助養小銀，不能只是單純經濟支持，希望能夠真的幫助到他們脫離貧窮，於是便與小銀的母親約定，不論經濟多困難，這筆錢一定要讓小銀念書，若是上了大學，第一年也絕對不能讓她去打工，一定要先把基礎學習學好，因為她相信，「只要長女好，全家就不會歪」。

小銀的母親信守承諾，好好地讓小銀念書，小銀今年高中畢業，準備要上大學，當年吳淡如承諾小銀若考上大學，學費一切由她負擔，可在胡志明市念大學，也可以來台灣求學，她也信守承諾，目前正積極幫小銀找學校，「在艱難的環境裡功課還能突出，這有多難得，我們已經無法改變這個世界，但這些孩子可以」。她把小銀高中畢業照分享在臉書，小銀清秀外型神似郭碧婷，得到許多人稱讚又美又聰明。

(中時 )