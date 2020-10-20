美國北達科有1對夫妻已經生下分別7歲和2歲的男孩，然而夫妻仍想再力拼更「好」，在歷經兩人努力嘿咻做人後，妻子從原本只想得1女的夢想，竟已自然生產方式卸貨出4女1男的新成員，讓夫妻倆人開心到不行。

夫妻倆人(夫: 約書亞（Joshua）；赫倫（Megan Hulen）)原本就育有兩名兒子，但因妻子本身患有囊卵巢綜合症，當初生下兒子時主要是依賴藥物。

妻子此次生下的5胞胎，只單純依靠自然受孕所生育的，妻子表示在懷孕期間，在先生陪同下到醫院做了超音波檢查，竟赫然發現有5個胚胎，然而醫護人員卻給了壞消息，說明只有偵測到一個心跳，所幸夫妻倆人相當樂觀，二度來到醫院檢察時，發現腹中多出4個胎兒心跳。

然而，妻子在經由剖腹生產成功後，醫生卻告知5名小孩均患有納格氏症候群，必須先行暫住隔離病房觀察，所幸住院期間，5名小孩都沒有任何發病症狀出現，單純只是32週的早產而已，妻子也表示，5名之中最重的是剛替她取名為艾瑪(Emma)的女生。

(中時新聞網)