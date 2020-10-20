中選會近日證實，4位民代罷免活動，皆已通過第一階段連署，而罷免高雄市議員黃捷活動有新進展了？據罷免總部今公布的掃街俯拍照片顯示，開在最前面的宣傳車，後面緊跟幾十輛機車，形成綿延十數公尺的「貪食蛇」車隊。

立法院內政委院會19日邀請中選會主委李進勇進行業務報告及備詢。據中選會的書面報告顯示，桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳和陳致中等4項地方民意代表罷免案，目前已完成第一階段提案門檻，而王浩宇罷免案已完成第二階段連署書，目前中選會查對名冊中。

罷免高雄市議員黃捷團隊，在高雄宣傳罷免活動。(圖/翻攝自 罷免高雄市議員黃捷 粉專)

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨發文回應，非常樂見人民展現公民意志，也懇請社會大眾能給台灣公民罷免權公平的空間、公開的方式、公正的標準。對於被標籤化「報復性罷免」，清捷隊認為，這個說法明顯有問題，邏輯並不通，在現今民意多元化時代，人民有選舉罷免的權力，擁有不同的觀念和思維就要被貼上標籤，這並不公平。

「清捷隊」粉專今再發文指出，民進黨政府開放美豬進口，黃捷身為高雄民代，卻沒為鳳山人民把關健康，高雄人民絕不會接受，高雄市府應要堅持零檢出，高雄人拒絕吃瘦肉精。

罷免高雄市議員黃捷總部，在高雄市內宣傳罷免活動。(圖/翻攝自 罷免高雄市議員黃捷)

因此，清捷隊將於10月25日下午3點發動機車隊遊行高雄，遊行路線將從鳳山行政中心(高雄市選舉委員會門口)(起點)→光復路二段→經武路→光遠路→自由路→三多一路→民權一路→四維三路(市政府大門口休息30分鐘)→復興二路→五福二路→和平一路→建國一路→返抵「罷捷總部」(終點)。

(中時新聞網)