擴大照顧弱勢！南山人壽今年八月攜手屏東縣政府，並結合南山人壽慈善基金會

捐贈保費，為符合條件之低收入戶及輕度身心障礙民眾投保團體微型傷害保險，近期再將符合條件之中度身心障礙民眾納入保障範圍，新增逾7000位符合條件之民眾，合計今年屏東縣共有逾2萬2千多名弱勢民眾受益，預計今年捐款逾新台幣500萬元，為弱勢民眾建立保障防護傘。

南山人壽長期與屏東縣政府合作，透過團體微型保險提供民眾意外身故及意外失

能保障，以投保南山人壽團體微型保險為例，倘若在保險期間內不幸發生意外，而導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款約定獲得最高新台幣30萬元的保險金，以因應急難事故。

南山人壽代理總經理范文偉表示，今年8月與屏東縣政府合作，為低收入戶與輕度身心障礙民眾投保團體微型保險，為了更擴大對身心障礙朋友的照顧，近

期又主動把中度身心障礙民眾也納入團體微型保險的保護傘，為其投保團體微型傷害保險，幫助他們擁有意外保障。

根據南山人壽慈善基金會統計，在團體微型保險費的捐助行動上，南山人壽自2014年以來結合南山人壽慈善基金會，累計捐贈保費已逾新台幣3000萬元，協助逾10萬名弱勢民眾，即使遭遇急難，也能在保險的保護傘下，減輕其家庭經濟與精神壓力。

(中時 )