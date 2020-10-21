這些上榜的星座女真的很會挑潛力股，若閨密們有了交往對象，別忘了帶這些星座女跟對方見個面，由她們親自鑑定一番；單身的也別著急，快向她們討教秘訣，吸引對的人，享受愛情的美好！

▍1.金牛座：精挑細選

甜言蜜語對金牛女們並不管用，金牛座很清楚自己要什麼，不會在一時的激情之下衝動擇偶。對於結婚對象，她們不但有自己的標準，而且不會輕易妥協。所以，能經過金牛們層層選拔的，一定是一位整體條件很好、並且可以依靠的好對象。

▍2.處女座：眼光犀利

善於觀察與分析的處女座，看人的眼光通常都很毒辣。畢竟她們是出了名的細節控，諸如「點飲料的時候有沒有把冰的換成常溫的」，這些簡單的小事都能讓她們看出一個人的性格和內涵，思量對方值不值得託付終身。經過全方面考察，選出來的對象能不優秀嗎？

▍3.獅子座：起點較高

獅子座是對自己要求很高，對伴侶要求也很高的星座。不夠優秀的人，一開始就入不了獅子女的眼。而且，有點霸道的獅子座對待另一半很有一套，總有辦法讓對方舉手投降。所以，獅子女總是能找到能力優秀又很寵愛自己的對象，讓身旁的人羨慕不已。

▍4.摩羯座：懂得取捨

摩羯座的女生通常都比較成熟有遠見。比起對外貌的要求，摩羯座更看重對方的人品和能力，因為這才是決定婚姻持久續航力的關鍵。選定一個潛力股對象，一步步陪著對方一起成長，這就是屬於摩羯座的浪漫與堅持。

▍5.水瓶座：理性分析

雖說「情人眼裡出西施」，不過向來理性的水瓶座，是不會被愛沖昏頭的。能被水瓶座選中的對象，必定在內涵、個性方面都與水瓶互補，還能包容她不按牌理出牌的習性。另外，他還必須在感情裡有點黏又不會太黏，如此一來才能愛得從容、維持得長久。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)