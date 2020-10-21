《誰說不能從武俠學數學？》

如果大俠懂數學，就能成為天下第一？

‧《笑傲江湖》岳靈珊「屈指一算」就擊敗泰山派高手？

‧《倚天屠龍記》張無忌被成崑誤導後就懂「負負得正」？

‧《射鵰英雄傳》瑛姑如何用「算籌」開平方？

‧《神鵰俠侶》楊過若懂「海倫－秦九韶公式」，就能算出活死人墓的面積？

‧《天龍八部》虛竹飛渡峽谷救人前應該先學「相似三角形」？

數學不只是生活的算帳工具，舉凡大地測量、工程規劃、汽車製造、飛機設計、導彈防禦、基因研究、疫情控制、金融創新、行銷調查、影視特效、電腦程式設計等領域，都發揮了不可替代的作用，如果沒有數學，這些發展都將停擺。

李開周老師將數學知識掰開揉碎，用淺顯易懂的語言，撒進刀光劍影的武俠世界，讓知識能在江湖上載沉載浮，泛起可愛的小泡泡，讓對數學望而生畏的讀者一一戳破，進而感受到數學的用處與趣味。

【精彩書摘】

古代中國沒有零

零做為數字的歷史非常晚，宋朝的數學沒有零，元朝和明朝的數學也沒有零。小說家施耐庵生活在元末明初，《水滸傳》寫到梁山泊好漢人數，通常是「一百八人」或「一百八員」。例如第七十回，宋江先打東平府，再打東昌府，回到山寨對眾弟兄說：「共聚得一百八員頭領，心中甚喜。」

再比如第七十一回，宋江率領大家在忠義堂對天盟誓， 誓詞是這麼說的：「宋江鄙猥小吏，無學無能，荷天地之蓋載， 感日月之照臨，聚弟兄於梁山，結英雄於水泊，共一百八人……」

還有第八十二回，太尉宿元景回奏：「宋江等軍馬，俱屯在新曹門外，聽候聖旨。」宋徽宗說：「寡人久聞梁山泊宋江等一百八人，上應天星……」

近現代說書人演繹《水滸傳》，張口閉口「一百零八條好漢」，其實這是清朝以後才有的說法，清朝以前只會是「一百八條好漢」，沒有「零」。二十世紀初，考古人員在甘肅敦煌千佛洞發現唐朝數學文獻《立成算經》，記錄著錢幣金額108 文，也是寫成「一百八文」，而不是「一百零八文」。

我必須說明，中國古籍並不是沒有零，只不過那些零的含義與數字無關。有時是「凋零」的零，有時是「零散」的零，有時是「掛零」的零；可以有「滴落」

的意思，可以有「細碎」的意思，可以有「附加」的意思，卻沒有「一減一等於零，零加零還是零」的意思。偌大的中國，堂堂幾千年文明，怎麼就認識不到零也是一個數字，並且還是一個非常關鍵的數字呢？

日本早稻田大學圖書 館所藏水滸畫冊，清陸謙《水滸百八人像贊臨本》(圖/時報出版提供)

其實，不只是古代中國沒有數字零，古希臘、古羅馬和古埃及也沒有。任何一個古典文明時代，一切數學概念和數學技能都是因為實際需要才不得不發明出來，而零在很長時期內都沒有被發明的必要。什麼是零？不就是空無所有嗎？每個數字都被用來計算實實在在的事物，空無所有的東西憑什麼需要數字呢？空無所有的數字怎麼能夠進行計算呢？

數字用來描述實有，虛空之物不需要數字，這是非常樸素的想法，自自然然， 水到渠成，認識不到零很正常，認識到應該有零，那才叫稀奇古怪、異想天開。

唐朝數學教材《立成算經》將108文寫作「百八文」(圖/時報出版提供)

(本文摘自《誰說不能從武俠學數學、物理、化學？【全三冊】》/時報出版)

【作者簡介】

李開周

1980年生，河南開封人，青年學者，專欄作家。

大學念的是工程學，曾任測量工程師，從事測量、預算和土地規劃等工作。

曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。

著有《誰說不能從武俠學數學？》、《從奈米到光年：有趣的度量衡簡史》、《逛一回鮮活的宋朝民俗》、《民國房地產戰爭》、《誰說不能從武俠學化學？》、《誰說不能從武俠學物理？》、《包公哪有那麼黑》、《擺一桌絕妙的宋朝茶席》、《過一場歡樂的宋朝新年》、《吃一場有趣的宋朝飯局》、《歷史課本聞不到的銅臭味》等。

《誰說不能從武俠學數學、物理、化學？》/時報出版

(中時新聞網)