《誰說不能從武俠學物理？》

物理學說明萬物的運行原理

武俠世界裡的力學與速度，遵守的是同一套定律嗎？

‧想要掌握在水面飛奔的技巧──回想一下牛頓第一和第三運動定律。

‧暗器丟得快又準，不可不知慣性作用。

‧對手移動迅速、如有分身──問問自己懂圓周運動嗎？

‧掌握電能知識，修煉吸星大法可以避免走火入魔。

各路各派的獨門絕活，不是高手，難以心領神會。

【精彩書摘】

宇宙第一基本力是萬有引力，第二基本力是電磁力。

萬有引力是物體質量引起的相互作用，如果從廣義相對論的角度來理解萬有引力的成因，就是物體質量造成了空間彎曲，空間彎曲改變了運動趨勢，相互靠近的運動趨勢形成了引力。

電磁力則是發生在電荷之間和磁體之間的相互作用，是帶有電荷的粒子之間產生的力。譬如說盜帥楚留香用內力點了一個小毛賊的穴道，讓小毛賊的全身或某個關節產生麻酥酥、彷彿過電的感覺，使之暫時無法運動，這種內力就屬於電磁力。再譬如︽書劍恩仇錄︾中陳家洛與霍青桐闖進一座磁山的山洞，突然一股強大的磁力將劍吸走，霍青桐百寶囊中的暗器鐵蓮子也自動飛出，牢牢吸在地上，這種磁力當然也屬於電磁力。

我們通常說的彈力、拉力、推力、壓力、浮力、摩擦力，同樣屬於電磁力。為什麼能將這些表面上看起來和電、磁完全無關的力看成電磁力呢？我們舉一個例子就知道了。

《射鵰英雄傳》第二十六回濃筆重彩描寫了黃藥師的彈指神通：

黃蓉笑道：「這鐵手掌倒好玩，我要了他的，騙人的傢伙卻用不著。﹂舉起那三截鐵劍叫道：﹁接著！﹂揚手欲擲，但見與裘千仞相距甚遠，自己手勁不夠，定然擲不到，交給父親，笑道：﹁爹，你扔給他！﹂

黃藥師起了疑心，正要再試試裘千仞到底是否有真功夫，舉起左掌，將那鐵劍平放掌上，劍尖向外，右手中指往劍柄上彈去，錚的一聲輕響，鐵劍激射而出，比強弓所發的硬弩還要勁急。黃蓉與郭靖拍手叫好，歐陽鋒暗暗心驚：﹁好厲害的彈指神通功夫！」

從宏觀角度觀察，黃藥師屈起中指，中指的指端抵在鐵劍的劍柄上，然後迅速彈出，中指的彈力變成推力，驅動鐵劍向前射出。而從微觀角度分析，黃藥師的中指是由一個個分子組成的有機體，分子又由原子組成，原子中存在著大量的離子和彌散的電子，這些量子級別的粒子當中存在著相互吸引和相互排斥的電磁力。當黃藥師屈起中指，微粒間的距離被壓縮，打破了電磁力的均衡，使斥力大於引力，進而在宏觀上表現出對抗外界壓力、恢復原有形狀的趨勢，這就是我們通常所說的彈力。

有機體可以產生彈力，無機體也可以產生彈力。《射鵰英雄傳》中哲別用強弓射出利箭，歸根結柢是弓弦被拉緊時打破了電磁力的均衡，所以說弓弦的彈力也屬於電磁力。

我們學過摩擦力，包括靜摩擦力和動摩擦力，它們同樣屬於電磁力。

劍客握住劍柄，劍不會掉下去，在手掌與劍柄之間存在著摩擦力，從微觀角度看，是因為構成手掌的微粒與構成劍柄的微粒相互接觸，當平行於接觸面的方向上有重力引發的剪切力時，這些相互接觸的區域就會發生錯位，使手掌與劍柄的重疊面積減小，就像把負電荷從正電荷周圍移走，因此產生反向的應力，也就是我們在宏觀角度所說的靜摩擦力。

劍客從劍鞘中拔出長劍，劍與劍鞘之間會產生動摩擦力。從微觀角度觀察，劍的外部表層和劍鞘的內部表層都不是絕對光滑的，都有數不清像鋸齒一樣的小凸起，由於拔劍時劍和劍鞘在相對運動，兩種物體接觸面上的小凸起會產生形變，這種形變也將打破電磁力的均衡狀態，使庫侖斥力 大於靜電引力，形成宏觀上的動摩擦力。

前文說過，宇宙四種基本力，第一萬有引力，第二電磁力，第三強力，第四弱力。我們分析電磁力的成因，要從微觀角度來分析，而在分析強交互作用和弱交互作用時，更加離不開微觀角度。

強力是讓原子核緊密保持在一起的強交互作用力。我們知道，原子由原子核和圍繞原子核運動的電子組成，原子核又由若干帶正電的質子和不帶電的中子組成。電荷同性相斥，異性相吸，質子都帶正電，自然相互排斥，理論上應該彌散開來，無法聚集在原子核內部，進而也就無法形成原子核。如果沒有原子核，就沒有原子，進而無法形成今天的大千世界。所以物理學家認為，質子之間除了存在同性相斥的斥力之外，還一定有一種讓它們相互吸引的作用力，這種作用力就叫做強力。

強力與萬有引力有某種相似的性質它的大小與質子的質量成正比，與質子之間距離的平方成反比。但與萬有引力不同的是，它只有在質子間距特別近的時候才能產生作用，作用距離只有公尺，和一個原子核的直徑差不多。一旦超過這個極其微小的間距，強力幾乎就不存在了。

弱力是在某些能夠自發放出射線的原子核之中產生的力，它的作用範圍也很小，和強力的作用距離相同，但是強度只有強力的倍。

強力和弱力都很重要，但是做為基本粒子間的短程作用力，日常生活中無法感知，在我們宏觀的武俠世界中也無法分析，所以本章將重點探討電磁力在武俠世界中的作用，並附帶說說萬有引力在輕功中的意義。

註解

剪切力：指施加於相鄰物體的表面，引起相反方向的進行性平行滑動力量。

庫侖斥力：一原子中的電子層和帶有與自身相同電荷的另一原子電子層，兩者之間會產生排斥力。

(本文摘自《誰說不能從武俠學數學、物理、化學？【全三冊】》/時報出版)

【作者簡介】

李開周

1980年生，河南開封人，青年學者，專欄作家。

大學念的是工程學，曾任測量工程師，從事測量、預算和土地規劃等工作。

曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。

著有《誰說不能從武俠學數學？》、《從奈米到光年：有趣的度量衡簡史》、《逛一回鮮活的宋朝民俗》、《民國房地產戰爭》、《誰說不能從武俠學化學？》、《誰說不能從武俠學物理？》、《包公哪有那麼黑》、《擺一桌絕妙的宋朝茶席》、《過一場歡樂的宋朝新年》、《吃一場有趣的宋朝飯局》、《歷史課本聞不到的銅臭味》等。

《誰說不能從武俠學數學、物理、化學？》/時報出版

(中時新聞網)