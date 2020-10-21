《誰說不能從武俠學化學？》

跟楚留香一起上基礎化學課，用屠龍刀破解化學的奧祕！

‧世上真有削鐵如泥的倚天劍嗎？如果存在，它的化學原理是什麼？

‧蒙汗藥、斷腸散、五鼓斷魂香、含笑半步跌，這些毒藥到底包括哪些化學成分？

‧五行陣加八卦陣，不如一個「鈧」的電子排列？

‧《俠客行》的石破天和石中玉兄弟，恰好說明了生長環境對同素異形體的影響？

‧黃金明明愈純愈軟，用牙齒都咬得出痕，江湖人物為何愛用金刀？

我們的生活周遭，不論是植物或動物、海洋或陸地，無論是自然形成的物質，還是人為創造的物體，歸根究柢都是化學，都是化學元素的神奇組合，而那些我們無比熟悉又誘人的武俠故事，正是打開化學之門的最佳鑰匙。

【精彩書摘】

最魔幻的故事發生在古代中國：科學家牛頓沒有找到的點金祕術，文學家蘇東坡認為他找到了。

蘇東坡年輕時在鳳翔︵今陝西寶雞一帶︶做官，鳳翔有一座開元寺，寺內壁畫歷史悠久。蘇東坡喜歡古畫，他每逢十天歇息一天，休假時沒事幹，經常跑去開元寺，仔細觀摩牆上的畫，一看就是一整天。

有一回正看得入迷，一個老和尚踱步過來，向蘇東坡打招呼：「小院在近，能一相訪否？」意思是說老衲的禪房就在附近，能請施主過去做客嗎？

蘇東坡欣然答應，跟隨老僧前往禪房。賓主落座，老和尚開門見山：「貧僧平生好藥術，有一方，能以丹砂化淡金為精金。老僧當傳人，而患無可傳者，知公可傳，故欲一見。」這段話用白話文說就是：貧僧一輩子研究化學，研究出一個祕方，若用丹砂當作催化劑，能把純度低的黃金變成純度高的黃金。現在貧僧年紀大了，不想把這個祕方帶入墳墓，今天見施主是有緣之人，您要想學的話，我可以傳給你。

蘇東坡婉言謝絕：「吾不好此術，雖得之，將不能為。」意思是：我不喜歡這種方術，你就是傳給了我，我也不願意使用它。言外之意是自己風骨高，不喜歡錢，有朝廷俸祿養著，足以度日，用不著靠化學發財。

老和尚欣然道：「此方知而不可為，公若不為，正當傳矣。」老和尚說那太好了，我這門絕技就是要傳給不愛財的人，你不愛財，正是我的傳人。

於是乎，蘇東坡從老和尚那裡學到了將低純度黃金變成高純度黃金的祕笈。

說是祕笈，其實也不複雜。按蘇東坡的弟弟蘇轍記載：「每淡金一兩，視其分數不足一分，試以丹砂一錢益之，雜諸藥入坩堝中煆之，熔化即傾出，金砂俱不耗。」低純度黃金一兩，成色不到一分(含純金低於一成)，配上丹砂一錢(一兩)，一起放到坩堝之中，在高溫的作用下，金塊慢慢熔化成液態。將液體倒進模子裡，冷卻，敲開，本來純度極低的黃金竟然變成了千足金，並且金塊的重量絲毫沒有變輕！

竟然如此神奇？方子中提及的丹砂到底是什麼？

古代的化學術語不太嚴格，丹砂有時指朱砂，有時指硼砂。硼砂是元素週期表第5號元素硼的化合物(若含雜質則為混合物)，它不和黃金反應，卻能當作助熔劑：黃金熔點超過千度，加了硼砂以後，不足千度即可熔化。在這種溫度環境下，硼砂還會和低純度黃金中的某些雜質發生反應，生成低密度的化合物，漂浮在黃金溶液的表面。等黃金冷卻下來後，敲掉表層殘渣，即可得到純度較高的黃金。

也就是說，如果老和尚點金祕術中的丹砂確實是指硼砂的話，那麼這個祕術相當可靠，確實可以將「淡金」化為「精金」。可是這樣一來，由於去掉雜質的緣故，黃金的重量必然下降，絕對不會像蘇轍描述的那樣「金砂俱不耗」。

假如祕術裡的丹砂是指朱砂呢？那後果可就嚴重了。

朱砂是水銀和硫的化合物，化學名稱是硫化汞。硫化汞受熱後能分解出水銀。水銀本來能溶解金，有助於黃金提純。但是在黃金與硫化汞混合加熱的過程中，分解出的水銀還沒有來得及將黃金溶解，自己就先揮發成汞蒸氣跑掉了，最後只剩下坩堝內一坨熔融的黃金、一層淡黃的硫單質，以及一個吸入汞蒸氣的老和尚。黃金的純度絲毫沒有提升，重量絲毫沒有增加，操作者還會慢性中毒。

蘇東坡向老和尚學習點金祕術的時候，他在鳳翔的官職是「簽書判官廳公事」，相當於市政府辦公室主任。他的頂頭上司叫陳希亮，也就是傳說中最怕老婆的那位陳季常的老爹。陳希亮聽說了蘇東坡得到點金術的消息，硬要蘇東坡把方子傳給他。頂頭上司要方子，蘇東坡能怎麼辦？只能照辦。

後來，蘇東坡貶謫黃州，那時陳希亮的兒子陳季常也在黃州。蘇東坡詢問老上司近況，陳季常回答：「吾父既失官至洛陽，無以買宅，遂大作此，然竟病背癰而沒。」意思是俺爸丟了烏紗帽，去洛陽隱居，買不起房子，用你給他的方子提煉黃金，結果背上長瘡，去世了。蘇東坡悔恨不已，忍不住仰天長歎：「燒金方術不可示人！」

蘇東坡是百年不遇的文豪，他的詩明白暢達，他的詞汪洋恣肆，他的文章光耀千古，他的學問博大精深，他的為人豁達又幽默，但他不懂化學，也沒有科學常識。

他早年信奉道教(啟蒙教育就在眉山老家某一座道觀裡)，中年信奉佛教，晚年則將方術、經咒與儒家經術融為一體。說好聽點，他是兼通儒釋道的大學者；說難聽點，他是只懂思辨不懂實證、只懂文科不懂理科的科學文盲。所以他相信人類可以透過辟穀延年益壽，可以利用丹藥升仙得道，而且他也確實在道觀裡學過那些玄之又玄的神仙之術，曾經閉關打坐四十九天。他恐怕到死都無法明白，老和尚傳給他的點金祕術，絕對不可能同時達成既能提純黃金又不讓黃金變少的雙重目標。他恐怕更不會知道，他的上司陳希亮之所以背上長瘡，極有可能是在點金時中了毒 前面說過，如果丹砂是指硫化汞，受熱分解並揮發時產生的汞蒸氣將讓人慢性中毒。牛頓是怎麼死的，他的上司陳希亮就是怎麼死的。

我在科學上崇拜牛頓，在文學上崇拜蘇東坡，無論牛頓怎麼迷信點金術，無論蘇東坡在科學上有多麼蒙昧，都不會降低他們做為人類歷史里程碑的地位。我想說的只是，身為現代人的我們，沒有必要盲目崇古，我們現在能夠接觸到的科學知識，是古人沒機會接觸的。

另外我還想說，古代中國對於科學的重視程度真的不夠，古代學者重文輕理的態度真是要不得啊。回頭看看距今只有百餘年的清朝大學者們，那些軍機處大臣、那些堪稱人中龍鳳的高級士大夫，當他們抵擋不了洋槍洋炮時，竟然想出了用高僧、道士、黑狗血和不穿褲子的女人去破敵的愚蠢主意，他們的科學素養和蘇東坡時代相比，其實沒有絲毫進步。

人的一生極其短暫，能學好一門知識，能精通一門技藝，已經相當了不起。所謂上知天文，下知地理，兼通文理，學貫中西，像桃花島主黃藥師那樣無所不通、無所不精，只是傳說而已，古人做不到，我們生活在學術分科、專業分工更加精細的今天，更沒有能力做到。

但我說的科學素養，僅僅是指科學的思維習慣和決策方法。當我們不懂某項專業知識的時候，要記得向權威人士取經，要學會﹁迷信﹂主流科學界的觀點和結論，而不是向江湖上充斥的保健產品、養生大師、風水先生、奇異療法、易學名家、奇門遁甲、轉世教主等人低頭。倘若我們能做到這些，那就會成為一個健康的人，一個陽光的人，一個充實的人，一個純粹的人，一個脫離了低級趣味的人。

(本文摘自《誰說不能從武俠學數學、物理、化學？【全三冊】》/時報出版)

【作者簡介】

李開周

1980年生，河南開封人，青年學者，專欄作家。

大學念的是工程學，曾任測量工程師，從事測量、預算和土地規劃等工作。

曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。

著有《誰說不能從武俠學數學？》、《從奈米到光年：有趣的度量衡簡史》、《逛一回鮮活的宋朝民俗》、《民國房地產戰爭》、《誰說不能從武俠學化學？》、《誰說不能從武俠學物理？》、《包公哪有那麼黑》、《擺一桌絕妙的宋朝茶席》、《過一場歡樂的宋朝新年》、《吃一場有趣的宋朝飯局》、《歷史課本聞不到的銅臭味》等。

《誰說不能從武俠學數學、物理、化學？》/時報出版

(中時新聞網)