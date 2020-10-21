來自日本的31歲性感女星Rirey，過去曾是AV女團「惠比壽麝香葡萄」中的一員，後來改行成為旅遊網紅後穿著風格一樣大膽、火辣。近日她便在IG上曬出前往沖繩旅遊時的一系列美照，性感的穿搭吸引網友的目光。

身高有167cm的Rirey，擁有精緻臉蛋、凹凸有致的身材，2011年由模特兒身份出道後曾拍過幾部電視劇，還曾以藝名「利麗」成為AV女團「惠比壽麝香葡萄」的成員，不過她卻沒拍過任何AV作品便在2017年退團，隨後將藝名改成「濱野りれ」並延用英文名字Rirey轉型成為旅遊網紅，經常在各地打卡介紹當地特色，也會附上火辣穿搭照吸引超過90.9萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Riregram（@riregram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 下午 8:02 張貼

今年受到新冠肺炎疫情影響，Rirey只好待在日本各地旅遊。近日，她便前往沖繩享受陽光與沙灘，並在IG上曬出辣照，只見她穿著一件碎花吊帶洋裝裡面疑似沒穿，側身時豐滿的上圍與性感曲線完美呈現，令網友大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Riregram（@riregram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 下午 10:36 張貼

先前，Rirey也曾曬出僅用手遮住重要部位，「全裸泡湯」的辣照，同樣引起網友熱烈討論，成功製造話題。

在 Instagram 查看這則貼文 Riregram（@riregram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 下午 8:15 張貼

(中時新聞網)