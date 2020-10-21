【回憶殺】今年70歲的資深藝人陳淑麗，17歲入行當模特兒，是台灣最早期的名模，後來轉為電視節目主持人和演員，80年代有《上錯天堂投錯胎》、《爸爸原諒我》戲劇作品及《大家一起來》外景主持、《愛心》等。事業雖然風光，但在感情中她痛摔一跤，從此之後不敢太投入，將重心放在公益活動和瑜伽。

一代名模蛻變瑜伽老師

陳淑麗在台灣經濟起飛的時候擔任模特兒，賺進大把鈔票但也花多，29歲時她一心想結婚生子，沒想到男方媽媽不滿意她的模特兒職業，逼迫兩人分手，陳淑麗情傷後瘦到皮包骨，被老闆警告不能再瘦下去。由於陳淑麗是張愛玲迷，靠著《紅玫瑰與白玫瑰》的經典名句逐漸走出失戀，「我心想不管怎樣，我永遠是床前明月光的白玫瑰和嬌豔欲滴的紅玫瑰，他日異地重逢，不能讓男方看到我憔悴樣子，更要讓他媽媽後悔，想完後就決定好好振作，本來是個悲劇人物，但我喜劇演出。」

陳淑麗被男友媽媽逼迫分手，陷入情傷，也改變了她看待感情的角度。（圖／中時資料照）

後來學弟邀她打牌，成為拿手的興趣之一，未料命運捉弄人，前男友的老婆竟是牌友，有次她發現前男友放任懷孕的妻子在外，索性搭計程車繞一圈送該名牌友回家，連續三天後她氣不過，打電話痛罵前男友：「你還是男人嗎，老婆大著肚子都沒打電話關心，這樣哪算是個丈夫，我是真的曾經愛過你，但你不要讓我後悔我愛錯人。」經歷這段曲折的愛情，陳淑麗深知自己是個提不起又放不下的女人，「尤其受了重傷之後，會怕，就像孫越講的，認了這傻傻的份，以後就不會有非份之想。」便長年保持單身。

雖然在愛情受過傷，但她依舊將生活過得精彩無比，40幾歲開始運動，接觸瑜伽後彷彿像走火入魔般熱愛，被朋友笑罵神經病；現在陳淑麗擁有4張國際證照、3張國內證照，是專業的瑜伽老師，「愈大年紀我愈應該要教下去，我想和大家分享，我70歲了，我做得到，你們也一定做得到。」

陳淑麗現為瑜伽老師。（圖／中時資料照）

回首過去，那些痛苦和眼淚都滋養著生命，促使她慢慢成長茁壯，放下糾結也放過自己，「有一點委屈也就過了，不要把自己陷入無底深淵，就像現在認命地教瑜伽，我教學生，不是要求他們很快達到目的，重要是享受那個過程。」

(中時新聞網)