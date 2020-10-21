一名有3個孩子的光頭美國大叔酷愛短裙，過去4年來每天都穿著窄裙、腳踩高跟鞋上班，他甚至開設自己的Instagram帳號，分享穿搭，成為另類網紅。
綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，居住在德國的61歲美國大叔布萊恩（Mark Bryan）過去4年來每天穿著窄裙、腳踩高跟鞋外出，他說他想要證明衣著沒有性別之分。
身高6英尺高（約182公分）、身材相當精壯的布萊恩是一名機器人工程師，過去4年來他外出時經常以格紋迷你裙搭配超高跟鞋出門，有時會換成麂皮跟靴配上米色鉛筆裙，他說最愛5英寸（約12.7公分）的細高跟鞋，他甚至為自己開設了Instagram帳號，和眾多網友分享自己的穿搭，不過他上半身通常會搭配普通男性襯衫或POLO衫。
布萊恩說比起連身裙，他更熱愛短裙，因為連身裙不能讓他的穿著混合不同性別，「我喜歡腰部以上有男性的外表，腰部以下看不出性別。」
布萊恩說他會開始穿短裙是因為「他可以」，他最早是在大學時期就開始穿跟鞋，是當時的女朋友要求他穿的，他也表示喜歡看女性穿窄裙、高跟鞋，以及她們所展現的力量。
不過布萊恩強調自己穿著短裙、高跟鞋和性向沒有關係，他在自己的「@markybryan911」Instagram帳號上自我介紹是一名「有幸福婚姻的直男」，「熱愛保時捷和美女，同時也會將高跟鞋、迷你裙納入每日穿搭。」布萊恩的IG目前已經有12萬人追蹤，成為另類網紅。
布萊恩一共有3段婚姻，和第3任妻子的婚姻步入第11年，他說妻子與孩子都相當支持他穿短裙外出，女兒甚至想向他借高跟鞋來穿。
文章來源：'Straight, happily married father' who's been wearing a skirt and high heels in public for four years says he wants to prove clothes have no gender - and reveals his wife supports his choices
文章來源：LIKE HOW IT HEELS Married dad-of-three wears skirts and heels to work ‘because he can’ and to ‘prove clothes have no gender’
(中時新聞網)
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