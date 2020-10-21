今年11月3日將舉行的美國總統大選進入最後階段，目前由於疫情干擾，這次大選充滿變數，再加上近日歐洲確診人數迅速上升，市場擔心各國政府祭出新的限制措施，導致國際間的不確定因素增加，這些變數易讓市場的業內及主力在心態上偏短線，一有獲利就會想先賣一趟，不願意持股太長的時間，這從一路看好的綠色能源產業，即便具有政策加持，但在近日股價過高後也出現震盪，便可得知。

上週提及以位階上來看，絕對低檔的股票多半已消失，相對低檔的股票也愈來愈少，故部份資金心態自然偏短線，不願意再以波段方式持有股票，如今該現象正持續，而接下來的重點則是本波在綠能股大賺的資金將布局什麼新股票？

目前距離第3季財報數字公告期限(11月中旬)已剩下不到一個月時間，近日已有財報績優生先行公布Q3財報，當中部份成績優於預期且第4季展望佳的標的，已吸引資金進行卡位，其中宅經濟產業，隨著疫情仍在，居家辦公與遠距會議應用成為焦點，NB相關的新日興、金像電、精元、科嘉-KY等可留意。而受惠於5G、人工智慧、HPC、大數據、雲端等應用帶動，ABF載板產業發展前景看好，IC載板的欣興、南電、景碩等近日股價也加溫，可觀察是否再攻一波。

今年由於蘋果新機iPhone 12 系列上市時程較往年遞延，並且將採取分批上市模式，故對於蘋果供應鏈的業績貢獻將遞延，故往年第3季開始拉貨的業績貢獻，將延後至第3季末到第4季才會逐步顯現，而對應到銷售量，隨著上市時程變晚，部分潛在消費需求將會延至2021年第1季才發酵，相關蘋果供應鏈營運可望逐漸進入旺季，如華通、台郡、臻鼎、台光電等股價也有機會擺脫整理，展開上攻，只是仍要提防華為新機出貨量下滑所造成的影響。

時序進入10月下旬，部分公司也會開始訴求2021年的轉機性與成長性，這與未來趨勢有關，預估發動的時間會在Q3財報公布前後，畫夢行情將會展開。觀察重點在於繼宅經濟、5G、綠能與電動車之後，是否有訴求轉機性或成長性的新族群表態？一個產業趨勢的形成，不能只有少數的1~2檔股票轉強，至少要有7~8檔股票轉強，形成族群性，後續才有機會吸納足夠規模的資金，進而出現波段。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網)