三星先前放話要在2030年前超越台積電搶下晶圓代工龍頭，分析師認為，短期內不可能達成目標，但三星會瘋狂砸錢，可望奪走台積電部分市占。不過業內人士指出，三星大規模燒錢，若無法取得蘋果、高通等大客戶肥單，將難以回收7奈米以下鉅額投資成本，10年內坐穩代工寶座夢想恐落空。

韓國時報日前報導，Objective Analysis 分析師Jim Handy表示，三星就像一台慢速前進的壓路機，所有人都知道三星要走的方向，唯一的選擇是讓路。目前這台壓路機鎖定台積電，他堅信，三星能從台積電手中搶奪部分市占，但過程會非常艱難，需要砸下龐大資金。

市調機構TrendForce數據顯示，預估今年第3季全球晶圓代工市占，台積電將以53.9%穩居首位，三星為17.4%排名第二，前二名差距高達3倍，可見台積電獨大的領先地位，把競爭對手三星狠拋在後頭。

「三星短期內難以超車台積電。」Handy認為，台積電是一家營運出色的企業，先進製程貢獻豐厚獲利，並有龐大資金投資新一代技術；然而三星也有其優勢，因為是一家企業集團，能透過其他部門獲利來投資晶圓代工業務，這代表三星的資本支出可望高於台積電，藉此拿下台積電市占，至於何時能成真，取決於三星要燒多少錢。

Digitimes報導，三星除了幫自家晶片代工外，目前沒有穩定客戶與大單。晶圓代工業內人士指出，三星當前遇到三大隱憂，一是手上訂單數量不足以回收7奈米以下鉅額投資成本，其次，8奈米以下製程也必須打折促銷，最後是接下來又面臨更大規模燒錢競賽，三星若無法取得蘋果、高通大單，2030年前想當上晶圓代工霸主還有得等。

(中時新聞網)