2020年10月23日07點00分將進入「霜降」的節氣，「霜降」含有天氣漸冷、初霜出現的意思，也是秋季的最後一個節氣，意味著冬天即將到來。此季節屬於五行中的「金」，對應到身體的肺臟，為陽氣降，陰氣生。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授向《中時新聞網》透露，「霜降」節氣的養生與禁忌。

楊登嵙表示，古籍《二十四節氣解》中：「氣肅而霜降，陰始凝也。」在四季五補（春要升補、夏要清補、長夏要淡補、秋要平補、冬要溫補）的相互關係上，此時以「平補」為原則，尤其要注意養胃。而民間有諺語「一年補透透，不如補霜降」，足見這個節氣對大家的影響，中醫典籍《黃帝內經·素問·四氣調神大論篇》也記載「聖人春夏養陽，秋冬養陰」，霜降過後即立冬，此時「補霜降」應以養陰為基本法則。

楊登嵙指出，養陰的內涵，一方面是指陽氣內收，精氣斂藏；另一方面，太陰對應肺脾，少陰對應心腎，因此秋冬時節也是調養肺脾和心腎的好時機。此時的保健之道，於外要添衣保暖全身，於內則要重潤肺、保暖腸胃，增強身體的防衛能力。楊登嵙教授將依照食衣住行育樂來建議「寒露」養生與禁忌：

「霜降」的保健之道，於外要添衣保暖全身，於內則要重潤肺、保暖腸胃，增強身體的防衛能力。（本報資料照）

●食的養生與禁忌：

肺喜潤而惡燥，秋季燥邪易傷人體津液，津液既耗，就會出現燥象，表現為口乾舌燥、唇乾、鼻乾、咽喉乾燥、皮膚皸裂。防秋燥需要從飲食上加強調節，建議減少辛辣刺激物的攝入，秋天已經非常乾燥，身體本身就容易上火，所以對辛辣物的攝入要減少。另外，應該盡量多吃些滋陰、潤肺、補液生津的食物，如梨、芝麻、蜂蜜、南瓜、板栗、柿子、蓮藕、山藥、白蘿蔔等食物，自製的銀耳蓮子粥，薏米粥等也可以經常喝。煲湯時可適當加入杏仁、川貝、白果等，用以宣降肺氣，或加入沙參、石斛、麥冬、玉竹、百合等，既能滋陰潤肺，還可根據體質情況靈活化解秋燥。

●衣的養生與禁忌：

1.「百病從寒起，寒從腳下生」，民間就有「寒露腳不露」的說法。所以，要注意適時添衣，尤其是注意腳部保暖。晚上用熱水泡腳可以起到禦寒作用，避免感冒的發生。

2. 楊登嵙建議老年人不要穿硬底鞋，挑寬鬆些的鞋子穿，襪子既得要透氣護膚。

●住的養生與禁忌：

秋天氣候早晚溫差大，冷熱失常，往往使人措手不及，賊風往往會乘虛而入，使人生病。受到賊風侵襲，往往會全身酸痛，疲乏無力，還會引起咽喉炎、氣管炎等。防賊風要注意穿衣、蓋被，不要隨意減衣。

●行的養生與禁忌：

養生先養心，秋天適合早睡早起，而到了冬天，就要早睡晚起。俗話說，「春困秋乏」，秋天容易疲乏，不少人有賴床的習慣，想要防「秋乏」，首先要保證充足的睡眠，每天可以比夏季多睡上一個小時左右，以助人體陰陽平衡和收斂神氣，利於消除疲勞，增強免疫力。其實長時間睡眠容易導致體內細胞缺氧，往往不但越睡越困，有時還容易頭暈，因此這個時節需要適當控制睡眠時間，再賴也不要超過10個小時。

●育的養生與禁忌：

1.秋天人的情緒容易抑鬱，因此要多到戶外運動。預防呼吸道疾病，頭一條便是少去人多、空氣不流通的地方，此外還應注意保溫。

2.登高既可使肺的功能得到舒暢，同時登至高處極目遠眺，心曠神怡，可舒緩心情。

3.此階段運動健身的活動量不宜過大，也不宜劇烈，以微微出汗為宜，但也需根據自身的身體情況調節。

●樂的養生與禁忌：

1.晚秋時節，淒風慘雨、草枯葉落，人感受了季節的變化容易起憂思。楊登嵙表示，人腦底部，有一個叫松果體的腺體，能分泌一種褪黑激素，它使人意志消沉、抑鬱不樂。而入秋之後，松果體分泌褪黑激素相對增多，人的情緒相應低沉消極，多走出戶外，曬曬太陽。。

2.情志調養就是使神氣收斂，思維平靜，以適應秋天的肅殺、陽氣收斂的特性。建議可以多聽一些較為輕鬆歡樂的音樂，換一些暖色調的服飾來調節心情。楊登嵙指出，秋季最重要的養生秘籍，就在於舒緩壓力，擁有正面積極的心態，老朋友之間多聊天，通過交流也能夠讓人們情緒好。

(中時新聞網)