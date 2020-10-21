藝人小禎（胡盈禎）過去因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，但近年憑著運動、飲食控制加上戒酒，成功鏟肉，毅力讓網友敬佩不已，她不時在社群網站分享穿搭美照，未料竟有網友酸她「修圖修到變形」，讓小禎忍不住回嗆，直接霸氣公開體脂數字。

小禎20日在臉書曬出穿搭照，只見她穿著白襯衫外搭西裝外套，下身則是黑皮裙，腳踩白靴，整個人性感又不失帥氣，尤其露出一雙纖細筷子腿，吸引許多粉絲留言大讚「腿變⋯鳥仔腳了 ！羨慕」、「瘦到很勻稱耶」、「這腿hen可以」。

小禎曬照遭酸修到變型，原圖曝光幾乎沒差異。（圖／翻攝自臉書）

不過在一片讚美聲中，卻有人留言「修圖修到變形了」，釣出小禎親自回嗆：「體脂19是要修個屁圖」，並無奈嘆：「唉⋯為什麼永遠都要說人家修圖呢？不然你來看看本人嘛。」

而幫小禎拍照的夥伴也特意PO出未修圖挺小禎，回覆酸民：「來～原圖我拍的～到底要修什麼呢」，只見原圖和小禎所PO的照片，兩者只差在套上特效濾鏡，小禎的身材根本沒差異，直接打臉酸民。

事實上，小禎日前就曾分享減肥前後對比照，藉此提醒粉絲不要偷懶，並透露不是沒吃東西就會瘦，除了「吃對東西」很重要，還要不鬆懈持續運動，堅持下去就會有如此成效，而過去體脂41%和現在19.7％的差異之大，讓很多粉絲看了都直誇好強。

(中時新聞網)