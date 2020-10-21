彭文正夫婦主持政論節目《政經看民視》，當年停播過程既難堪又慘烈，是在錄影錄到一半時，才被告知是最後一集，連想跟觀眾告別的時間都沒有。事隔1年多，資深媒體人羅友志昨(20日)在直播節目大爆《政經》收攤內幕，謠傳與一位民進黨大姐大有關。

彭文正夫婦當年主持《政經看民視》隨著前董座郭倍宏下台，被證實隨時可能停播，但彭文正本人也沒想到，節目竟然會是在錄影錄到一半時，被告知是最後一集。

來賓之一的曹長青更是忍不住在臉書大爆其難堪又慘烈的停播過程，「《政經看民視》節目4月22日星期一錄製要結束時，在毫無預警的情況下，被宣布停播，結果主持人和來賓都沒有來得及向觀眾說一句告別。然後攝製棚就被關閉，也就是主持人和節目組，想再補錄一段，跟觀眾說幾句道別詞都毫無機會了。」

《政經》停播1年多，彭文正昨日接受羅友志廣播節目訪問，兩人相談甚歡，事後羅友志更在直播中大爆《政經》收攤內幕，謠傳與一位民進黨大姐大有關，「今天私底下我有問是不是這個原因，他（彭文正）不置可否，那我就知道答案了。」

(中時新聞網)