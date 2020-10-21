美國證實，華盛頓和莫斯科非常接近達成軍備控制協議。雙方將同意凍結核彈頭數量並將新削減戰略武器條約（START）延長一年。一般認為，若雙方達成限武協議，可被列為川普繼撮合以色列和阿拉伯國家和解後，另一項外交成就。

美方官員說："我們非常非常接近達成協議。" "俄羅斯人同意凍結彈頭，我不知道為什麼我們不能在未來幾天解決剩餘的問題。"

川普政府一直敦促俄羅斯在11月3日美國總統大選之前達成協議，這將為川普總統在競選活動的最後關鍵衝刺階段提供外交成就。

上個星期五，雙方談判還限於僵局。俄羅斯總統普丁針對明年2月即將到期的新削減戰略武器條約自動延長一年的提議，並不被美方接受。直到週二才出現轉機。俄羅斯外交部周二表示，如果美方同意延長新削減戰略武器條約的執行期限，莫斯科也將同意美國長期以來對凍結彈頭的要求。

美國官員表示，尚待解決的其他問題包括如何核查核彈頭凍結和對於核彈頭的定義。

這項協議的目的是為未來可能達成的條約爭取時間，川普政府一直表示未來任何學角戰略武器的談判應將中國大陸包括進來。雙方官員均表示，目前美國與俄羅斯官員正在談判的具有約束力的協議並未具體提及中國。

削減戰略武器條約規定雙方可以部署的彈頭數量限制為1,550，一旦達成協議，美國政府將凍結存在於飛彈短程系統和儲存的彈頭。

非政府組織軍備控制協會的賴夫說："以前從未對所有彈頭進行過凍結。" "定義和驗證這種凍結絕非易事。"

(中時 )