大陸債券通公司20日成功上線新債易（ePrime）境外債券發行系統，並與中國農業發展銀行合作，順利完成首筆發行。目前債券通公司已與渣打銀行、中銀香港、中國銀行香港分行、交行香港分行、建銀亞洲、中信里昂證券、東方匯理、中國信託銀行、凱基證券、瑞穗證券、光大銀行香港分行、中信銀行（國際）、信銀資本等13家境外承銷商完成首批簽約，共同推動境外債券發行效率的提升。

據中金網報導，此次農發行成功定價發行境外3年期、5年期、10年期固息人民幣債券，規模分別為22億元、15億元、20億元，合計57億元，是近年來中資金融機構最大規模離岸人民幣債券發行；發行利率分別為3.05％、3.25％、3.80％，比當日境內同期限品種收益率水準分別低27個BP、30個BP、4個BP。本次訂單簿峰值一度超過153.2億元，認購倍率達到2.69倍，獲得市場熱烈追捧。

此次發行的10年期債券，是農發行首次嘗試境外發行長期限債券，也是近年來政策性銀行首筆10年期離岸人民幣債券，並創下中資金融機構同期限債券票面利率最低紀錄，為離岸人民幣債券市場提供新的定價基準。

(旺報 )