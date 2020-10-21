美國總統大選倒數2周，日前有部分智庫專家、退役高階將領指出，大陸解放軍可能將在美國總統大選當週攻台，因為總統大選結果若出現爭議，美國可能陷入嚴重黨派對立，而減少干預大國衝突的可能。對此，有「澎湖王」之稱的台灣無黨團結聯盟主席林炳坤也給出答案。

林炳坤過去曾連任5屆澎湖縣立委(第3～7屆)，在澎湖相當資深。他近日接受《中評社》專訪，被問及美國大選前，台海之間是否可能爆發戰爭？美國大選後，台灣又應該如何和大陸修補兩岸關係，緩和緊張局勢？

他認為，兩岸問題沒這麼單純，兩岸若都能各退一步去考慮問題，在「台美復交」議題上，美國深知台灣的立場，不會給台灣有「復交」想像空間，民進黨若能暫時「擱置爭議」，就不用擔心戰爭問題。

他表示，自己其實不擔心戰爭，但在現今局勢下，中美關係緊張，對兩岸更不好，但台海緊張不至於會開戰，美國大選前也不太可能擦槍走火偷襲，因為兩岸雙邊都無法承擔開戰風險，更何況說白了，不論國民兩黨哪黨執政，路線都親美，國民黨也不是換江啟臣當黨主席才轉變路線，他反問，兩黨高層哪一個沒留學英美？

林炳坤強調，要想修補兩岸關係，其中的前提是「中美關係」要先和緩、改善，兩岸關係才有和改善的可能。

(中時新聞網)