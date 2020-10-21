據大陸央視財經引述數據顯示，2019年大陸共享電單車數量超過100萬輛，預計2025年將超過800萬輛。共享單車企業負責人透露，在安徽省合肥市的某商圈，每天流轉的共享電單車數量在3000輛左右、周轉率超過10次，也就是一輛共享電單車平均每天被騎行次數超過10次。

從使用者結構來看，該企業的使用者結構偏年輕化，大部分使用者在16歲到28歲之間，女性用戶大概占60％左右。

此外，在浙江省金華市的生產車間工作人員表示，平均每過1分鐘就有1輛電單車下線。目前公司家用電動車和共享電單車的產能比例為7：3，而第2、3季的訂單相比第1季都增加了3倍左右。

業內人士指出，共享電單車的車架使用壽命在3年左右，電池壽命在4年左右，相比共享單車需要幾百元（人民幣，下同）的製造成本，共享電單車的造價更高，平均在2500元以上。由於投放規模較大，並且各地需要建設充電站，屬於重資產行業，但比共享單車有著更高的客單價和周轉率，因此獲利能力也更強。

(旺報 )