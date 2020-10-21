北京姚記炒肝是價格親民的日常小吃。（圖／微博）

距美國總統大選投票不到2周，川普總統與民主黨候選人拜登在中國議題上持續激烈交鋒。若僅從大陸人民觀感來說，拜登留給大陸民眾的印象肯定要比川普好得太多。到目前為止，大陸一般人民對拜登最深刻的印象，正是他在2011年訪問北京期間前往小吃店用餐的親民形象。甚至可以推測，中共中央總書記習近平於2013年到北京慶豐包子舖用餐，可能也是受到拜登到姚記炒肝用餐的影響。

雖說中共領導層對於美國總統選舉結果必然非常關切，外界對北京對候選人的偏好也多所揣測，但這些猜測多屬媒體選戰話題炒作，並無太多實際意義。不過從人民角度來看，拜登在2011年以副總統身份訪問大陸時，前往北京知名小吃點姚記炒肝用餐事件，透過謹慎的網路社群與媒體操作，獲得極大的公關效應，這應該是美國政府高層領導人運用大陸網路力量塑造形象的首個成功案例。

拜登在北京姚記炒肝用餐時，美國大使館立即將相關圖文透過社群媒體發布出去，引起了大陸網民瘋狂轉發與熱烈議論。左圖裡右前一為拜登，左前為駱家輝；右圖著白襯衫站立者為拜拜登。（圖／美國駐華大使館）

拜登2011年訪問北京與中共當局會談了包括兩國貿易逆差、武器管制、伊朗、人權等問題，這些高來高去的國家大事對一般民眾幾乎不造成任何影響。當時美國駐華大使駱家輝順著網路訊息在全球發展的趨勢，安排了一次拜登的親民活動，讓他到北京著名的小吃店姚記炒肝用餐，並透過當時已極興盛的微博即時發布圖文，在大陸引發空前的反響，獲得極佳的評價。

炒肝有濃重的蒜味與炒過的豬肝與滷大腸，加勾芡湯汁，味道有點像台灣的蚵仔麵線，一般北京市民食用時會搭配肉包子。（圖／網路）

拜登用餐的姚記炒肝店是當時知名的小吃，姚記知名小吃還有滷煮、炸醬麵等，其中最知名的是炒肝，它是以豬心、肺、肝、大腸等內臟加大量的大蒜炒過後熬煮，再勾芡而成，現在因飲食習慣改變，少用心、肺，僅用豬與大腸。濃厚的大蒜味加勾芡湯汁，吃起來有點像台灣的蚵仔大腸麵線的感覺，只是少了麵線。如果一般小攤販售，豬大腸沒有處理好會有很重腥味，有的店家就多放大蒜加以抑制。這類小吃價格低廉，北京市民早餐有不少人會吃炒肝加包子。拜登與家人在姚記一頓吃下來79元人民幣（台幣約350元），相當實惠。不過拜登沒有點炒肝，而是點了炸醬麵與包子，加上幾樣小菜，駱家輝向媒體解釋說，因為美國很多人不習慣吃動物內臟，因此沒有點炒肝。

拜登用餐時前後拍攝了多張照片，包括與民眾臨桌用餐、與店家及民眾合影等，美國大使館透過微博對外連續發布，充份運用社群媒體時代的網路力量，這些圖文立刻成為全大陸最熱門話題，當天就有數千萬人連續湧入微博觀看、轉發與熱烈討論。美國政府與駐華大使館做了一次成功的公關秀，連帶地讓姚記炒肝獲得全世界的知名度，甚至網上還流傳拜登所點僅79元的「副總統套餐」。

拜登在餐廳內輕鬆用餐，外頭周邊警戒森嚴。（圖／網路）

美國政界畢竟操作這類活動駕輕就熟，雖然事先踩點、食材檢驗、現場與周邊安全佈置都極其嚴密，但幾乎看不出任何刻意安排的破綻，連臨桌的客人都滿臉驚訝表情地與拜登、駱家輝等人合影。姚記炒肝的老闆娘事後受訪時還對媒體說，「當時給他們安排了包間與特別餐具，但他們堅持要坐大廳，與一般客人用一樣的餐具」，可見其操作公關秀手法純熟細膩。拜登這場姚記炒肝親民秀只有20多分鐘，獲得極大成功，讓大陸人民首次見識到美國國家領導人有如此親和的一面，大大地增進對美國領導人的好感。

2013年接任中共中央總書記的習近平剛接掌大位，可能也是出於拜登這場公關秀的影響在當年年底北京慶豐包子舖吃了一餐包子，整個過程有現場拍攝影片與照片，習近平的幕僚透過社交媒體傳播，再由官媒轉載，引起了大陸與國際社會的關注。只是當時現場有多位表情木然的年輕人，對身旁一起排隊點餐的習總書記不敢直視，逕自點餐用餐，場景的布置與人員訓練有明顯破綻。雖然如此，能一改過去中共領導人的威權形象，對民眾展示更加親民作風，已是極大的進步。

(中時新聞網)