位於台灣東南方海面上的TD20已增強為今年第17號颱風「沙德爾」，受其外圍環流水氣和東北風影響，易有短時強降雨，今(21日)宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。氣象局針對北北基宜發布大雨特報。

日東北風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、台灣東北部地區及大北山區有陣雨，東部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區亦有長浪發生的機率，請注意；颱風外圍環流影響，明日東沙島將有9至10級強陣風。

今日各地清晨偏涼，低溫約在20至24度；白天高溫部分，北部白天高溫約28度，東半部約25-27度，中南部仍可達30-32度。

雖然沙德爾對台灣無直接影響，但外圍環流會周三(21)、周四(22)起將為大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區帶來局部大雨甚至豪雨，恆春半島及中南部山區也有陣雨發生機率，其他地區則仍為多雲到晴。

明天（21）各地清晨偏涼，低溫約在20至24度；白天高溫部分，北部白天高溫約28度，東半部約25-27度，中南部仍可達30-32度。

(中時新聞網)