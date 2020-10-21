大陸台商、台胞如果想要在明年2月農曆年返台過年，依照目前政策，因為需要隔離及核酸檢測，估計最少都要用掉38天，時間及金錢的成本都頗巨大。近日有台胞社群發起「今年回家過年？」不記名統計，短短4天已獲得超過5000台胞回覆，結果有6成台胞表示今年將留在大陸過年，3成多的台胞表示將不計成本，都要回台灣與家人團聚，有人直嘆「家越來越遠」。

年關將近，台胞社群《台商太太新天地》微信公眾號近日針對今年台胞是否回家過年意願作調查，往年調查中，返台過年的台胞高達80%至85%，而就在近日做的農曆年返台意願調查，年底要返台團圓的台胞僅剩35%至40%，原因是現在的隔離政策及交通往返非常不方便，造成大家金錢及時間的成本都非常高。

依照目前的疫情發展態勢，兩岸在農曆春節前要解除或放寬目前的隔離政策可能性不高，大陸台胞如果要趕上明年2月11日除夕夜與台灣家人一起吃團圓飯，那就必須最慢在1月27日之前飛回台灣，隔離14天後，才來得及。

台胞過完年若要返回大陸，依照目前的政策，登機前需提供核酸檢測的陰性報告證明，而因為新年假期一般醫院要到2月17日才會正式上班，如果醫院沒有特別為了核酸檢測開設特別門診，那就必須要等上班日才能檢測，最快也就需要2月18日才能登機，而且返大陸後還需要隔離14天。

簡單來說，如果大陸台胞要返台過年，依照目前政策，最少都要用掉38天，時間及金錢成本都頗巨大。

有台商表示，打算從大陸返台過年的台胞須在1月27日前飛抵台灣，可預期1月10日到1月27日的機票一定是「天價」，然後2月17日之後才能到醫院作建議，所以2月19至2月26日返回大陸也會是一票難求。

還有台胞說，其實機票錢不貴，貴的是兩地隔離28天的飯店費用，加上台灣超貴的核酸檢測費用。若攜家帶眷的台灣人回家一趟更是不容易。「我家一行5個人，來回一趟估計要淘空家底了!」更多的台商只能苦笑。

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(中時新聞網)