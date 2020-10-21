桃園議員詹江村（57歲）因為有著敢說敢言、親民接地氣的形象，吸引大票忠實鐵粉追隨，並稱呼他為「村長」，粉絲們則自稱「村民」，然而有1位離婚的單身女村民J女（化名、51歲）卻指控，詹江村聲稱自己心情低落約她見面，並以「遭國家機器監控」為由，帶她到汽車旅館硬上得逞，事後就以開會當藉口避不見面，J女因此勇敢站出來揭穿詹江村的真面目，希望別再有人受害。

本刊調查，國民黨籍桃園市議員詹江村，在與前妻離婚後，他自稱幾乎沒有與前妻聯絡，而兩人所生的兒子也已結婚，陸軍官校土木工程系畢業的他，因為在直播中敢言、直率的形象，累積近10萬名死忠粉絲，鐵粉們將詹江村奉為「村長」，自己都是他的「村民」。

蟬聯三屆的桃園市議員詹江村曾是「挺韓大將」，也因此累積超過十萬名鐵粉，網路聲量頗高。（圖／報系資料照）

但詹江村高人氣的背後，卻是由不斷的抗爭堆積而成。他除了在直播中槓上館長遭提告外，甚至在今年10月7日與鋼鐵韓粉「杏仁哥」（吳育全）一起到桃園市議員王浩宇服務處丟擲雞蛋，最後遭罰2000元。

此外，去年5月，詹江村在自己臉書指，遭到1名方姓女網友毀謗他在外面與女性曖昧不清，當時詹江村還表示要對其提告，並聲稱「我詹江村外面如果有大小老婆，或者曖昧女友，或者另生有子，我即刻退出政壇，並懸賞3000萬台幣給全台灣各大媒體狗仔隊，「歡迎24小時跟監我。」

J小姐指控，詹江村主動傳訊息給她表示情緒低落，她基於兩人交情，遂與對方相約晚餐，沒想到卻是把自己送入虎口。（圖／J小姐提供）

1名崇拜詹江村的女村民「J女」在詹江村發文後出面指控，她當時因為支持韓國瑜參選總統，所以與韓國瑜同陣營的議員、立委都連帶支持，也因此訂閱了詹江村的YOUTUBE直播頻道，2人並透過臉書私訊相識。J女說，去年8月20日，她被詹江村騙去摩鐵硬上得逞，人生陷入無盡深淵，但為了不願影響到韓國瑜的選舉，隱忍至今才站出來向本刊曝光此事。

針對J女指控，詹江村表示，他確實與J女相識，去年8月20日當天，兩人僅是在永和區的麻油雞店用餐，完畢後約莫晚間11、12時許，自己就開車離開了。

而凌晨3點J女傳訊詹江村詢問，「安全到服務處了嗎？」詹江村還回覆「讚」，強調「是我自己回的，我都會這樣回覆私訊。」對於J女所指其遺留下的摩鐵貴賓卡、發票、以及「屁股有胎記」，詹江村則說，「沒有啊，太扯了，怎麼可能？」否認和J女到摩鐵。

慘遭詹江村硬上後，J小姐伺機拿了開房間的發票與詹的VIP卡當作證據。（圖／J小姐提供）

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(中時新聞網)