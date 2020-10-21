曾是鐵粉心中「撥亂反正」的代表人物詹江村（57歲），遭女粉絲指控帶至摩鐵硬上，還射後不理，事情是如何發生的？去年8月，詹江村在直播中頻頻露出疲憊落寞的神情，一名女粉絲「J女」，常私訊安慰他，豈料，同月20日，詹江村傳訊給J女表示「最近1個人被圍剿了，身心俱疲。」J女見狀一如往常的出言安慰，並相約到永和區一間麻油雞店用餐，最後J女竟被詹江村誆到永和區的「探索汽車旅館」硬上得逞。

由於當時詹江村在Youtube直播上痛批館長「雞胸肉廣告不實」、「健身房違法」等，遭館長粉絲恐嚇，雙方還各自在直播上隔空交火，館長粉絲也湧入詹江村的粉絲團檢舉，甚至讓詹江村Youtube頻道遭到停權，讓詹江村心情相當低落，在直播中頻頻透露出疲憊、無奈的神情。

當時詹江村因為挺韓國瑜被很多人出征，J女透過臉書私訊功能，傳訊給詹江村加油打氣，雙方因此搭上線，成為彼此的心靈垃圾筒，期間，J女每天定時收看詹江村直播，頻繁的私訊往來，成了詹江村與J女的日常。

詹江村去年8月20日晚間突然傳訊給J小姐表示「身心俱疲」，J小姐因此約他一同用餐。（圖／J小姐提供）

去年8月20日晚間9時，剛結束在台北某電視台錄影的詹江村傳訊給J女「最近1個人被圍剿了，身心俱疲，結果走錯路晃到新店碧潭，到現在還沒吃晚餐。」看到訊息後的J女，相當心疼詹江村遭遇。

「我當時覺得他心情很差，所以想說約他一起吃個飯聽他吐苦水。」J女提議要至永和區的「莊家班麻油雞店」用餐，2人用餐完畢後，詹江村竟將她帶到新北市永和區探索汽車旅館硬上得逞。

J小姐約詹江村用餐本來是想安慰對方不要在意館長粉絲的圍剿，沒想到卻慘遭霸王硬上弓。（圖／本刊繪圖組）

針對J女指控，詹江村表示，他確實與J女相識，去年8月20日當天，兩人僅是在永和區的麻油雞店用餐，完畢後約莫晚間11、12時許，自己就開車離開了。

而凌晨3點J女傳訊詹江村詢問，「安全到服務處了嗎？」詹江村還回覆「讚」，強調「是我自己回的，我都會這樣回覆私訊。」對於J女所指其遺留下的摩鐵貴賓卡、發票、以及「屁股有胎記」，詹江村則說，「沒有啊，太扯了，怎麼可能？」否認和J女到摩鐵。

J小姐自述，遭詹江村在摩鐵中發生非自願性交，之後更因此產生憂鬱及自殺念頭。（圖／李宗明攝）

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(中時新聞網)