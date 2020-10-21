桃園市議員詹江村（57歲）的女鐵粉J小姐（化名、51歲）出面痛訴，被網友稱為「村長」的詹江村硬上，回想整起事發經過，J女表示，去年8月20日晚間，剛在台北某電視台錄完影的詹江村，先到永和區接J女上車，一到車上，詹江村便要求J女將手機中與他的對話刪除，更在J女想要到如廁時誆稱，「我現在被國家機器監控，不能在同個地方停留太久，你Google找探索汽車旅館，那個地方最安全。」J女如今回想整個經過痛斥，「他（詹江村）就是要把我引導到摩鐵！」

去年8月20日晚間8點，詹江村錄完影後，開著他的銀色賓士到永和區秀朗路將J女接上車，要一起去吃麻油雞，但J女才一上車，詹江村先以自己手機被監控為由，要J女將手機內與他的對話紀錄刪除，並立刻關機。「他在車上就一直說他現在被國家機器監控，讓我信以為真，陷在這種被監控的緊張氛圍。」

直到晚間10點，兩人吃完麻油雞後，詹江村就開車載著J女往台北市開去，甚至一路在信義路上狂飆，還沿途闖紅燈。「當時我暈車都快吐了，隱約看到台北101，他車速很快，我一直叫他停，但他就是不聽。」除了擔心遭警方攔下來外，J女更擔心若是因此出了車禍，後果恐怕不堪設想，回想起當時的路上驚魂，至今她仍餘悸猶存。

詹江村因槓上館長，直播時時常遭受言語威脅，但他卻利用這件事藉機將J小姐約出來，最後硬上得逞。（圖／翻攝詹江村直播）

直到詹江村將車開到台北101後，J女因為不堪一路高速顛簸，暈車的她直接下車在路旁嘔吐，「詹江村看我在吐，還在旁邊不斷催促，他現在有國家機器監控，要我快一點。」J女氣憤的說。

J女隨後向詹江村表示，因為身體不舒服，想要先回家休息，並要求詹江村載她回永和住處，結束這個荒誕的夜晚，豈料，就在兩人往永和途中，J女突然想要上廁所，要求詹江村將車停在麥當勞或者公廁。

結果詹江村竟對J女說：「我就跟妳說過了，現在被國家機器監控，不能在同一個地方停留太久，你Google找探索汽車旅館，那個地方最安全。」J女如今回想整個事發經過，才驚覺「他（詹江村）就是要把我引導到汽車旅館！」

J小姐明確指出，在慘遭詹江村強迫性交後，看到對方臀部上有個明顯的胎記。（圖／本刊繪圖組）

針對J女指控，詹江村表示，他確實與J女相識，去年8月20日當天，兩人僅是在永和區的麻油雞店用餐，完畢後約莫晚間11、12時許，自己就開車離開了。

而凌晨3點J女傳訊詹江村詢問，「安全到服務處了嗎？」詹江村還回覆「讚」，並強調「是我自己回的，我都會這樣回覆私訊。」對於J女所指其遺留下的摩鐵貴賓卡、發票、以及「屁股有胎記」，詹江村則說，「沒有啊，太扯了，怎麼可能？」否認和J女到摩鐵。

詹江村在硬上J小姐後，還有回覆已回到服務處，但後來為了不讓兩人對話成為證據，詹江村不但要求J小姐將與他的對話全刪除，也自刪了許多訊息。（圖／J小姐提供）

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(中時新聞網)