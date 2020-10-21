桃園縣議員詹江村（57歲）在網路上擁有大票的粉絲，鐵粉們在網路上自稱自己為「村民」，並將他奉為「村長」。但本刊卻接獲1名女鐵粉J小姐（51歲、化名）投訴，詹江村利用她的同情心，在相約吃完麻油雞後，再將她帶到摩鐵、強壓上床，任憑J女不停尖叫，詹江村仍大逞獸慾。事後J女指控，「詹江村右邊屁股有胎記，只有看過他裸體才知道！」

J女表示，8月20日當晚，詹江村錄完影後與他約在永和見面，兩人先去吃麻油雞，用餐完畢後，詹江村開車載著J女一路往台北市開，後來J女表示想上廁所，詹江村卻表示，她遭國家機器監控，一個地方不能待太久，刻意安排要帶J女至汽車旅館。

兩人到了永和區保順路的「探索汽車旅館」後，詹江村掏出貴賓卡表示要休息3個小時，以現金付了1600元。2人進入房間後，J女也如廁完畢，坐在房間內的客廳休息，此時詹江村竟對J女說他要去洗澡，J女心中開始起了疑心，但基於對詹江村的信任，蓋過了心中的恐懼，直到詹江村叫J女幫忙倒茶到床前給他，J女才驚覺大事不妙。

J女回想起當時兩人發生關係的經過，再度讓她泣不成聲，「他突然整個人就直接壓上來。」當詹江村將J女壓倒在床上後，因為難擋詹江村力道，無助的她只能一邊尖叫痛哭；一邊看著詹江村在自己身上大逞獸慾。

「我那時候腦子一片空白，只能一直尖叫，我甚至連他什麼時候戴保險套，我都不知道，之後就感覺我的下體很痛。」J女泣訴，在被詹江村硬上後，只冷冷說了1句「回家了」，就未對J女說其他話。

慘遭詹江村硬上後，J小姐伺機拿了開房間的發票與詹的VIP卡當作證據。（圖／J小姐提供）

J女因為驚嚇過度，只將放在床頭櫃上的汽車旅館發票、貴賓卡帶走存證，接著詹江村開車載J女回到住處後便離去。不過J女回憶，「他（詹江村）穿褲子的時候我有看到他右邊屁股有1個深褐色的胎記，差不多手心大小。」

J小姐明確指出，在慘遭詹江村強迫性交後，看到對方臀部上有個明顯的胎記。（圖／本刊繪圖組）

針對J女指控，詹江村表示，他確實與J女相識，去年8月20日當天，兩人僅是在永和區的麻油雞店用餐，完畢後約莫晚間11、12時許，自己就開車離開了。

而凌晨3點J女傳訊詹江村詢問，「安全到服務處了嗎？」詹江村還回覆「讚」，並強調「是我自己回的，我都會這樣回覆私訊。」對於J女所指其遺留下的摩鐵貴賓卡、發票、以及「屁股有胎記」，詹江村則說，「沒有啊，太扯了，怎麼可能？」否認和J女到摩鐵。

硬上事件後，J小姐傳了千字文給詹江村想討個說法，沒想到詹僅回「開會中」，之後就再也不回應訊息。（圖／J小姐提供）

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(中時新聞網)