國防部軍事情報局五處前少將處長岳志忠、上校張超然、周天慈，被調查局懷疑退役後涉嫌被大陸國安局吸收，拉攏昔日同袍赴陸，交付情報文件；台北地檢署20日指揮調查局國安站，兵分3路搜索3人住處及約談3人，檢察官21日訊後以張超然涉嫌違反《國家情報工作法》、《國家安全法》，有串滅證、逃亡之虞，諭令聲請羈押禁見，另岳、周2人各以15萬元交保。

3人20日晚上11時，被移送北檢複訊，媒體問張超然是否要澄清？他怒稱：「我要澄清什麼？我也不知道，我有去中國，我是台灣第一個特務，是赫赫有名的大特務，六四天安門的時候，就我一個人在大陸，我是國家派去大陸工作的，去大陸當特務，保衛台灣的安全，退役也可以的」。被問到有沒有被吸收？他則回說：「吸收個屁」。

調查局懷疑，岳、張、周3人，疑遭大陸國安人員吸收為共諜，自2013年起邀約多位昔日軍情局同袍赴大陸，並疑似交付情報給陸方；其中，岳志忠赴陸7次、張超然2次、周天慈1次。

3人於2013至2014年間，以及2016至2018年間，先後以邀約旅遊之名引薦軍情局退役傅姓及王姓上校赴陸，其中是前軍情局長薛石民辦公室上校主任；不過傅、王二人並未被吸收，僅列證人約談，訊後均獲請回。

張男最早赴陸，先邀傅男赴陸，並在餐宴上引薦陸方國安人員。2016至2018年間，張、周另邀岳赴陸，因岳曾任五處處長，成為大陸首要拉攏的對象。之後岳男另獨自赴陸6次，還涉接受周男委託交付文件。張、周於2016至2017年間，另介紹軍情局上校退役的王男赴大陸與陸方國安人員見面。

(中時 )