為了中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決定於十月二十六日召開聽證會，洋洋灑灑列出國家安全等多項審查，把層次拉到極高，動作做到最大，為日後的「生殺之斷」先行營造氣氛。

然而，行政權不經司法審判就關閉媒體，恐造成二種結果，一是異議者不敢再發聲，因為連擁有表達管道的媒體，都被迫仰當政者鼻息以求苟活，一般民眾更無力對抗政治打壓；二是言論市場經過血洗，在寒蟬效應下趨於一言堂，民眾接收到的都是順應當政者喜好的訊息，多元聲音消失，制衡力量大為弱化，當政者的政權更加穩固，台灣的民主自由卻將受傷慘重。

回顧二○○五年東森新聞Ｓ台的撤照事件，當時的新聞局決定不予東森新聞Ｓ台換照，引發輿論譁然，美國「保護記者協會」對此還予以譴責。二○○六年，行政院訴願會撤銷裁罰命令，由當時已成立的ＮＣＣ核准其復播，東森電視因此向台北地方法院提出國家賠償。

二○○八年台北地方法院一審判決，ＮＣＣ應國賠三億四千八百六十九萬元，承審法官趙子榮認為：「《廣播電視法施行細則》中，對於電視台營運計畫的審查規定，剛好讓政府假審查新聞節目的比例，行侵害新聞自由之實。」判決書並指出：「媒體有決定顏色的自由，但顏色沒有箝制媒體的自由。」二審判決不必國賠，也不影響東森新聞Ｓ台繼續營運。此案例可以提醒蔡英文政府，若中天新聞換照案處理不當，可能要付出的行政與政治成本。

事實上，蔡政府若狠了心斬殺中天新聞，還得在兩岸關係上付出代價。蔡政府的行動告訴台灣社會「不允許自稱是中國人」，不准批評政府的兩岸政策，更不可以討論統一、邦聯（國家組成聯盟）或「大屋頂」（兩岸對等並立，同屬一個中國）等議題，兩岸政策只能跟著民進黨走，否則必誅殺之。

此舉同時告訴大陸，蔡政府無意降低緊張、化解歧異，不想與大陸尋求交集，讓主張兩岸和解的聲音失去空間，只剩下戰鼓騰騰的鷹派言論。雙方民粹在相互挑撥下日益激化，進而影響兩岸政府的決策空間，這對台灣的國家安全，以及未來長遠的生存發展，是利是弊？

正如趙子榮所說：「媒體有決定顏色的自由，但顏色沒有箝制媒體的自由。」值得蔡政府慎重思考。畢竟北京再怎麼不講求言論自由，也沒有真的關掉香港《蘋果日報》，台灣卻迂迴地找理由關中天新聞，到底誰比較霸道？

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(中時新聞網)