台積電挑戰前高失利，台股回測月線，是先蹲後跳還是危機出現？台積電十五日法說會有三個重點：一，第四季營收依舊看好續創新高；二，今年半導體產業產值，依舊預估成長四到六個百分點；三，台積電客戶的庫存水位雖稍高，但因疫情加速數位轉型，5G、高效運算等應用仍是長期趨勢。

雖然台積電法說會釋出偏正向利多消息，但法說會前股價挑戰前高失利，最高來到四百六十五塊，就連續收四天黑K。整體而言，台股市值最大的台積電對半導體產業前景持「相對樂觀」看法，就法人提出的疑慮也給予正向回應，市場不認為有長期衰退的可能，然股價表現卻遲疑，主要有以下原因：

第一是美國總統大選變數仍大， 外資傾向只買美股龍頭股，因為研究足夠透徹，產業未來方向明確，但大盤上下震盪的疑慮還是很高，外資在台股的追價意願也就相對不高。

第二是外資在台股仍偏向賣方，甚至這周買超、下周就賣超，尤其上周外資買超最多的還是台灣50反１，一周總結達二十六萬張；賣超則以金融類股居多，市場氣氛相對低迷。阿水多次提到，在一三○○○點這種歷史高點，若無外資積極表態，大型權值股有非常強的走勢領攻創新高，否則大盤仍將震盪，甚至加權指數持續走軟。

上周三大法人在上市類股中，一共賣超七十四．三二億元，其中外資賣超八十九．四一億元，自營買超二十五．○三億元，投信則賣超了九．九四億元。前期阿水說，外資雖買超較多，但大盤才剛站上月線，一定要多觀察，果然上周再次翻盤，若算上外資五個交易日買超元大台灣50反1達二十六萬張， 以八元一股的價位計算，一來一往甚至有二十一億元的買超是買反向ETF， 這樣的風險，短線投資的朋友一定要小心。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。一如阿水提過的「物極必反」，當大盤由偏向大型權值股領軍帶領台股創新高後，就易再走弱，上周走勢明顯卡關在一三○○○點前，從附表也能看出法人合買動作已經縮減，要麼買台積電，再不就是買台積電的上游矽晶圓，像是環球晶，其他有較大漲幅的就是太陽能類股。

台股整體的資金流與籌碼觀望氣氛濃厚，甚至在iPhone 12發表會之後，市場對蘋概股的追捧，也不如以往熱情，阿水建議短線操作的投資朋友，還是要注意台股月線是否能夠守穩，並配合觀察外資資金流出或流入對台幣匯率帶來的貶升，才能避開風險！

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)