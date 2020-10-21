唐禹哲和蔡黃汝（豆花妹）首度合作主演的《我的青春沒在怕》，十月初播畢，長達五個月的拍攝期，讓他們的感情也大躍進。本刊直擊，近日兩人結束工作後，看似很平常地各自離開，但約半小時後，豆花妹竟搭著多元計程車與唐禹哲會合，在男方的車上共處三個多小時，實在讓人好奇兩人的關係。此外，唐禹哲凌晨送豆花妹返家後，又跑去酒店會了一名高䠷妹！行程很滿。

十月十二日晚間十點，唐禹哲和豆花妹在台北市中山區「中廣大樓」結束工作後，各自離去。離開前，唐禹哲被一票女粉絲包圍，只見他親切地與粉絲聊天、合照。不曉得是否為了防疫，唐禹哲全程佩戴口罩，不過粉絲們並不介意，拍完照之後滿臉喜悅，目送偶像上車。

與豆花妹結束在中廣大樓的工作，唐禹哲下樓後與久候的粉絲寒暄。（圖／本刊攝影組）

告別粉絲後，唐禹哲駕駛保時捷休旅車，開到中廣大樓後方的巷子，臨停在馬路中間，似乎不擔心阻礙交通。看起來像在等人的唐禹哲，這一停就是十四分鐘，但始終沒人上車，他便發動車子慢慢駛離。十幾分鐘後，唐禹哲將車停在另一處巷子，等了約七分鐘，一名女子從多元計程車下車，沒想到對方竟是稍早一起工作的豆花妹。只見豆花妹快步走到唐禹哲的車邊，再從副駕駛座上車，兩人接著開啟一段雨夜漫遊台北的行程。

豆花妹跑完通告後，搭乘多元計程車到中山區一處靜巷前下車。（圖／本刊攝影組）

下車後，豆花妹隨即又坐上唐禹哲的保時捷休旅車。（圖／本刊攝影組）

唐禹哲座車的行進路線，明顯地漫無目的，一個小時後在新北市新店區的路邊停下；兩人在車上待了二十分鐘，遲遲都沒下車。後來唐禹哲開到一家豆漿店前，此時豆花妹下車，買了一杯豆漿又上車，不知道是兩人感情好到可以共飲一杯，還是只有一個人需要補充能量。

與唐禹哲漫長車遊期間，豆花妹還下車買了一杯豆漿解饞。（圖／本刊攝影組）

隨後唐禹哲開往豆漿店附近的巷子停車，此處正是本刊今年四月直擊豆花妹和阿璞一起回家的住所。兩分鐘後，唐禹哲停在鄰近巷弄，保持引擎發動狀態，這一待就將近一個半小時。當晚飄著忽大忽小的冰冷雨水和時而狂作的大風，漆黑的車窗玻璃透不進半點光線，唐禹哲和豆花妹除了彼此，只有一杯豆漿相伴，至於車內發生了什麼事情，只有當事人才知曉。

車上約會了近3小時，唐禹哲送豆花妹回她與阿璞的住處。（圖／本刊攝影組）

十月十三日凌晨一點十六分，唐禹哲開車抵達女方住家前，下車後的豆花妹，看到深夜還有路人經過，表情吃驚立刻低下頭，帶著閃躲的眼神走向家門口。本刊直擊，豆花妹快走到門口時，唐禹哲突然下車走向豆花妹，手上拿著疑似是女方的隨身透明小提包，兩人會合後，豆花妹接過包包，看似依依不捨地一起走到門口；唐禹哲確認豆花妹進門後，才轉身回去開車離開，十足暖男樣。

唐禹哲突然下車，遞給豆花妹一個女用包包，再目送她進家門後才離去。（圖／本刊攝影組）

拍戲拍出好情誼的唐禹哲與豆花妹，其實可以大方地一同離開搭便車，如此掩人耳目、故布疑陣的作法，反而顯得不尋常。但本刊記者原以為唐禹哲凌晨兩點送完豆花妹，就會結束行程，然而，他竟驅車前往台北市的「國泰萬怡酒店」門口，這時一名穿著率性亮眼、戴著口罩的高䠷妹上車，車子往前開到廣場角落停下。這一停又是一段漫長的時光，期間車子短暫駛離現場，接著又回到相同位置，直到三點二十八分車才開回酒店門口，讓高䠷妹下車回到酒店。

送完豆花妹後，唐禹哲開到高檔酒店「續攤」，一名高䠷妹跳上車，待了一個半小時。（圖／本刊攝影組）

算一算，當晚唐禹哲陪伴豆花妹三個多小時、高䠷妹一個半小時，時間管理算是分配得不差。會完兩女後，已近清晨時分，唐禹哲返回新北市新莊一處房價約四千萬元的豪宅社區時，一路上未開大燈，車速更時快時慢，相當危險。

其實，豆花妹這次上了唐禹哲愛車的地點，距離她的公司僅僅隔了一條馬路，而唐禹哲對該處應該相當熟悉，因為兩人並非頭一遭進行如此的約會模式。本刊調查，早在十月八日深夜十一點半，豆花妹在結束公司的中秋烤肉聚會後，由同事陪著離開，一起走到該地點，她和同事道別不久後，唐禹哲便開著愛車詭異地出現在附近。

豆花妹在《我的青春沒在怕》換上性感白襯衫，與唐禹哲上演激情床戲。（圖／三立提供）

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(中時新聞網)