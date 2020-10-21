唐禹哲出道以來，曾和李佳穎、郭雪芙、卓文萱、劉喆瑩、小薰及茵芙等女星傳出了戀情，但從沒認愛；近期的緋聞對象，則是小他十三歲的蘇小軒。這段緋聞傳了一年多，唐禹哲到今年中才鬆口兩人還處於「觀察期」，公不公開要尊重對方；只不過他一夜會豆花妹與高挑妹兩女，卻不見蘇小軒的身影。

豆花妹的「偶包」也不輸唐禹哲，除了小心翼翼經營「玉女」人設，與「八三夭」樂團主唱阿璞交往五年，即便曾被猜測分手，仍堅稱是「正常的好朋友」，讓外界聽了一頭霧水，阿璞則緩頰表示「一切如常」。

比唐禹哲小13歲的蘇小軒，台美混血、五官精緻，她是和泰興業董事千金，是名符其實的白富美。（圖／翻攝自蘇小軒臉書）

今年八月底，豆花妹舉辦演唱會，因戲結緣的唐禹哲高調上台獻花，但正牌男友阿璞從高雄工作結束趕抵現場，卻只隱身在人群中。豆花妹與唐禹哲約會的那兩天，阿璞一天赴台中準備演唱，另一天則在社群網站發文提及與家人吃飯一事；如此撲朔迷離的感情狀況，只能等當事人自己說明清楚了。

八三夭以夯曲〈想見你想見你想見你〉再創事業高峰，今年工作滿檔。（圖／林勝發攝）

本刊曾在6月直擊，豆花妹跟阿璞一起返回男方新店住處。（圖／本刊攝影組）

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《我的青春沒在怕》演員們拍出好感情，殺青後還一起出遊露營。（左1、左2為唐禹哲和豆花妹）（圖／翻攝唐禹哲IG）

(中時新聞網)