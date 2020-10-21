唐禹哲出道以來，曾和李佳穎、郭雪芙、卓文萱、劉喆瑩、小薰及茵芙等女星傳出了戀情，但從沒認愛；近期的緋聞對象，則是小他十三歲的蘇小軒。這段緋聞傳了一年多，唐禹哲到今年中才鬆口兩人還處於「觀察期」，公不公開要尊重對方；只不過他一夜會豆花妹與高挑妹兩女，卻不見蘇小軒的身影。
豆花妹的「偶包」也不輸唐禹哲，除了小心翼翼經營「玉女」人設，與「八三夭」樂團主唱阿璞交往五年，即便曾被猜測分手，仍堅稱是「正常的好朋友」，讓外界聽了一頭霧水，阿璞則緩頰表示「一切如常」。
今年八月底，豆花妹舉辦演唱會，因戲結緣的唐禹哲高調上台獻花，但正牌男友阿璞從高雄工作結束趕抵現場，卻只隱身在人群中。豆花妹與唐禹哲約會的那兩天，阿璞一天赴台中準備演唱，另一天則在社群網站發文提及與家人吃飯一事；如此撲朔迷離的感情狀況，只能等當事人自己說明清楚了。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。