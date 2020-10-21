車市傳聞多時的新「神車」TOYOTA COROLLA CROSS，10月12日終於上市，一出場就喊出目標年賣4萬輛，讓他牌車商臉都綠了。本刊調查，這款由日本「豐田汽車」（豐田）專為台灣人打造的國產休旅車，背後推手是台灣總代理商「和泰汽車」（和泰）總經理蘇純興，他花了10多年的工夫，寫了數百張簡報，才讓豐田總部點頭。

這款新出爐的「神車」，是世界第一大車商豐田專為台灣人量身打造的第一款國產休旅車，「幾乎每天都有人來詢問這輛車（COROLLA CROSS），我們單位也每天都有成交單。」一位和泰經銷商「國都汽車」的業代說，COROLLA CROSS是他賣車10多年來，詢問度最高的車。

從8月底開始預售的COROLLA CROSS，在新車發表會前，消費者光看照片就已下訂5,500台，破天荒的紀錄讓同業暗自祈禱，只盼自家車款銷量別被這輛神車傷得太重。「COROLLA CROSS售價級距從70多萬元到100萬元，因此無論進口或國產的轎車與休旅車，幾乎全數中彈。」一位日系進口車商主管如是說。

COROLLA CROSS在新車發表會，由和泰TOYOTA事業部本部長劉傳宏主講介紹。（圖／馬景平攝）

COROLLA CROSS在花蓮縣瑞穗鄉舉行的新車發表會，由和泰TOYOTA事業部本部長劉傳宏主講介紹，聚集眾人目光。本刊調查，鮮少人知道，默默坐在台下的總經理蘇純興，才是這部神車的幕後推手。

據悉，豐田授權給和泰在台生產的車種，全由豐田汽車總部決定，和泰向來只能聽命行事，而COROLLA CROSS卻是第一個例外。「蘇總（蘇純興）花了10多年的工夫，寫了數百張簡報給豐田，才磨出COROLLA CROSS這輛車。」一名知情人士透露。

很少人知道，COROLLA CROSS這款由日本「豐田汽車」（豐田）專為台灣人打造的國產休旅車，背後是台灣總代理商「和泰汽車」總經理蘇純興花了10多年的工夫爭取，才讓豐田總部點頭。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)