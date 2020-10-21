和泰汽車是1947年由黃烈火創辦，並交由家族姻親蘇燕輝打理，原本只是汽車經銷商，1984年與日本豐田、日野汽車合資設立國產車廠「國瑞汽車」後，一路壯大；2010年黃烈火過世後，和泰展開世代交替，由黃南光（黃烈火之子）與蘇純興（蘇燕輝之子）接班，分別擔任董事長及總經理。

和泰汽車歷經世代交替後，蘇純興（左1）及黃南光（左2）正式接班，日方則由長沼一生（右2）兩年前接任和泰執行副總兼任國瑞汽車董事長。（圖／和泰汽車提供）

蘇純興是學霸一枚，從美國麻省理工學院畢業後，被父親派去日本，成了和泰初期到日本豐田實習的員工，接受兩年學徒訓練，歷練過業務及生產管理部門，深諳豐田管理文化，與現任社長豐田章男建立不錯的交情。返台後，他從基層做起，在各事業部的銷售與財務部門歷練10多年，才升任副總。

豐田社長豐田章男與和泰的關係，一向極為友好。（左：黃南光、中：豐田章男、右：蘇燕輝。圖／和汽車提供）

儘管和泰蟬聯車市銷售冠軍18年，但蘇燕輝與蘇純興父子都很低調，鮮少受訪。蘇燕輝今年4月過世後，蘇純興更不再出席公共場合。「照傳統，我應該守孝三年。」以此為由，蘇純興屢次拒絕受訪。

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(中時新聞網)