交通部日前邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌，商討基隆路廊政策，將規劃中的「基隆輕軌」改為「基隆捷運」（基捷），以基隆為起點，終點設在台北捷運南港展覽館站，並延伸至南港站，未來還會結合橫跨雙北的捷運民生汐止線，不僅大幅提昇大眾運輸品質及運量，北北基生活圈也將出現新氣象。

行政院最初提出前瞻計畫2.0時，軌道支出占預算將近一半，雖有不少人批評，但我大聲叫好，因為軌道建設就是公共建設的一環，若路線評估得宜，而非為特定政治勢力服務，不僅能改善交通、縮小城鄉差距，更有助發展經濟。儘管行政院後來又刪除逾一千億元軌道預算，引發地方縣市政府強力抨擊；不過，行政院解釋軌道計畫沒有終止，未來還會編入一般預算，即使輿論存疑，但我們不妨聽其言、觀其行，看看行政院會不會又跳票。

前瞻計畫雖然大砍軌道預算，但興建基捷出現曙光，倒是一件好消息。然而，中運量捷運造價不便宜，基捷環評與財務報告都要重做，雖然總經費目前仍難以預估，但柯文哲醜話說在先，台北市僅願意分攤約三十億元經費，萬一工程又追加預算「那就中央的事」。不難看出柯文哲也擔心，萬一基捷因追加預算成為「無底洞」，北市府恐難以負擔。交通建設經費龐大，「錢從哪裡來」一直是個老問題，勞健保等勞動基金將來入不敷出新聞頻傳，政府遂醞釀調整保費、縮小給付。二○○九年，台灣高鐵恰巧出現財務黑洞，我曾大聲疾呼，不妨讓勞動基金投資台灣高鐵，著眼的是高鐵具長期穩定獲利的特性，可惜政府沒採納，近幾年高鐵股票被譽為比中華電信還穩定的「定存標的」，同時勞健保喊漲，不難想像我的失望與無奈。

勞動基金直到現在才爭取成為台灣高鐵股東，可能已經錯失最佳時機，但類似的公共投資的機會還會有，基捷也是不錯的投資機會。當然有人會擔心，萬一軌道建設因政治角力，淪為無人坐的「另類蚊子館」，那勞工的退休金豈不是蕩然無存？這種想法當然不是多慮，過去不乏各種「蚊子館」，動輒耗費數百、數千億元，讓政治人物賺飽飽後，卻營運不下去。

因此，我強力主張，在重大公共建設拍板前，需由獨立公正的專家學者組成「投資審議委員會」嚴格審核，政府的手絕不可以伸進去。很多人笑我太理想化，以現在朝野激烈鬥爭的狀況，就知道不可行，但為何國外已經有成功先例，台灣卻總是做不起來？關鍵在執政者有沒有心，將台灣利益放在政黨與個人利益之前。

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(中時新聞網)