【1】逾3000萬人提前投票 民主黨領先

美國11月3日舉行大選，19日全美已有多達3000萬選民提前投票（透過通訊或親赴投票所現場），人數創歷史新高。路透報導，跡象顯示民主黨在提前投票中領先。一級戰區、關鍵「搖擺州」佛羅里達州提前投票作業19日起跑，佛州當天至少超過35萬選民現場投票，打破過往紀錄。不過，川普仍舊信心滿滿向競選團隊表示，「我們會贏的」！

【2】副參謀總長視察東沙 3共機騷擾

國防部副參謀總長李廷盛中將昨視察東沙防務，對國軍官兵戮力戰訓本務，發揮聯合作戰精神，共同守護國家安全的辛勤付出，表達高度肯定與嘉許。不過，國防部昨發布3架共機進入我西南防空識別區遭驅離，其中2架靠近東沙空域，顯示東沙戰略重要性。

【3】夫虐死嬰 偕妻與小三埋屍求重刑

印尼籍24歲龍姓男子，今年6月與陳姓妻子口角，竟將5月大女嬰當出氣包活活打死，陳女卻未制止，倆夫妻先把嬰屍冰在冰箱3天，再夥同龍男林姓小三，將嬰屍塞入機車置物箱，還買冰塊降溫防止屍臭擴散，再載往桃園新屋海邊埋屍。

【4】外銷訂單連7紅 對陸接單最旺

傳統產業走出疫情陰霾！9月外銷訂單傳佳音，金額首度破500億美元，創下歷史新高。年增率9.9％，拉出連7紅。值得注意的是，受惠華為禁令急單效益，接自大陸的訂單年增率破3成，壓倒各國。

【5】陳奕迅調解母狗糾紛解悶

陳奕迅（Eason）推出粵語新歌〈致明日的舞〉，受到新冠肺炎疫情影響無法來台宣傳，日前透過視訊接受台灣媒體訪問，暖心為大家打氣：「我真的很想念台灣的朋友，保持健康、保持你的活力，等到我來台灣開演唱會，一次完全地放射出來！」聊起居家防疫，Eason幽默表示，正好趁這段期間調解家中2隻母狗的紛爭，「牠們偶爾會有一些激烈對話，花時間了解牠們為什麼會互咬？現在牠們變好朋友，每天都在親嘴。」

(中時新聞網)