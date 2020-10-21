美國汽車大廠通用（GM）周二（20日）宣布，該公司將投入22億美元資金以提升美國電動車製造產能，而這也是該公司執行長芭拉（Mary Barra）電動車轉型計畫的一部分。

通用表示，此資金將用於改造自家位於田納西州斯普林希爾（Spring Hill）的工廠，使其未來能生產電動車，而這將是通用在美國的第三間電動車工廠，另兩間分別位於密西根州的底特律與歐里翁鎮（Orion Township）。自2019年3月以來，GM已承諾投資逾45億美元於美國三間工廠，藉此因應自家電動車生產計劃。

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