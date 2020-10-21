通用汽車擬斥資22億美元 提升美國電動車產能 08:532020/10/21 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國汽車大廠通用（GM）周二（20日）宣布，該公司將投入22億美元資金以提升美國電動車製造產能，而這也是該公司執行長芭拉（Mary Barra）電動車轉型計畫的一部分。 通用表示，此資金將用於改造自家位於田納西州斯普林希爾（Spring Hill）的工廠，使其未來能生產電動車，而這將是通用在美國的第三間電動車工廠，另兩間分別位於密西根州的底特律與歐里翁鎮（Orion Township）。自2019年3月以來，GM已承諾投資逾45億美元於美國三間工廠，藉此因應自家電動車生產計劃。 (工商 ) #電動車 #美國 #產能 #GM #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SK海力士砸90億美元 收購英特爾NAND Flash事業 產業秩序及報價利多 04:102020/10/21 財經要聞 兩岸貿易為台灣經濟增柴添薪 04:102020/10/21 論壇廣場 品質獲認可 陸製Model 3 本月出口歐洲 04:102020/10/21 全球財經 速克立單出風口鼓風機 打入電動車供應鏈 04:102020/10/21 產業特刊 洛克希德馬丁Q3財報優於預期 調高全年財測 08:532020/10/21 財經 ９月外銷訂單連七紅 首破500億美元單月新高 04:102020/10/21 財經要聞 保瑞保健品 進軍美國電商 04:102020/10/21 證券．權證 陸共享電單車女性用戶占6成 2025年或超800萬輛 03:162020/10/21 兩岸 全國首創PFPS 富偉放眼國際 04:102020/10/21 產業特刊 解決缺櫃荒 萬海訂造3.7萬只新貨櫃 04:102020/10/21 產業．科技 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 法院判了！經營權之爭落幕 長榮集團回應了 - 財經 聯電8吋滿載 瘋漲到明年 - 財經要聞 - 工商時報 台股聰明錢往哪跑？專家爆「這一掛股票」狂噴就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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