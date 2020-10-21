共享機車與屍體，分別在不同向車道。（民眾提供／胡欣男台北傳真）

台北市大安區今(21日)凌晨5時許傳死亡車禍，一位女性騎乘共享機車WeMo行經和平東路時，因不明原因自撞分隔島倒地後，當場噴飛分隔島至對向車道，不幸遭一輛大貨車輾過頭部，警消到場時已明顯死亡。目前轄區大安警分局至現場調查，正釐清女子身分與車禍死亡原因。

據了解，輾斃女騎士的貨車司機告訴警方，他見到女子躺在路上，已來不及閃避，並未目睹女子如何彈飛到對向馬路的過程。

因機車與女子屍體分別在東西向兩個車道，機車車頭毀損，警方初步研判是自撞分隔島後噴飛到對向車道，正調閱監視畫面，釐清車禍經過。

女子因被貨車輾過，腦組織破裂，當場慘死。警方將報請檢察官相驗遺體，並抽血採證釐清是否為酒駕肇事，全案由大安分局偵辦中。

死者騎乘的是WeMo共享機車，是一款共享機車品牌，提供電動機車即時租借，機車含印有WeMo Logo 樣式的一頂3／4及一頂1／2安全帽、拋棄式衛生頭套及USB充電孔。可用信用卡、WeMo錢包 、Apple Pay及LINE Pay 付款。

(中時新聞網)