全國船聯會20日下午召的開會員大會，台塑海運提案指出，我國商船有八成以上僱用大陸船員，但是政府自新冠肺炎爆發後不允許大陸船員來台換班，船隻偏航大陸一趟接送船員要多花40萬美元，海運是國際性產業，台灣海洋立國，運輸物資主要靠海運，政府應該儘速做出開放。

台塑海運高階透露，公司航行中東與台灣間的石化船，因政府目前實施的境管措施，輪換大陸船員只能採取偏航措施，專程彎靠大陸港口讓船員換班，如果讓船員延長服務，除了影響船員身心，威脅船舶安全，也違反海事勞動公約（MLC）。

德和航運則指出，公司一艘國輪從馬來西亞返國國內線營運已逾半年，卻因船隻被列國際航線「具風險船舶」，船員無法上岸休息，希望港港局透過核酸檢驗，簡化船隻轉換為「低風險船舶」程序，以維船員上岸休息權益及船東船員調派運作。

因為新冠肺炎疫情各國實施境管措施，全球估計已經有30多萬名海員逾期滯留船上，本月初聯合利華、寶潔、海尼根、家樂福等國際龍頭企業，聯名敦促世界各國領導人為船員解決困境，指出如果不能妥善處理，全球供應鏈將開始失效。

航港局參與船聯會會議的官員則表示，站在局立場是主張開放，但須獲得中央疫情指揮中心及陸委會同意，該局將持續做協調溝通。

中國大陸已在本月開放上海等十個港口允許外籍船員做輪換。大陸本身是船員最大輸出國，由於大陸邊境管制相較於印度、緬甸、菲律賓等主要船員輸出國寬鬆許多，各國商船都在搶用大陸船員，大陸的散裝船船員薪資，今年5月以來根據船員職級不同，薪資上漲了8％到76％，其中薪資調漲最高的是三副、三管輪，其次是水手與機工，漲幅46.2％，分別屬於甲級與乙級低階船員。

(工商 )