中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長張正鏞，因本月7日自長榮海運董事長轉調為台北港貨櫃碼頭公司董事長及聯合碼頭裝卸承攬公司董事長，將失去長榮海運在船聯會的代表身分，因任期還有一年，依據內政部相關規定必須進行補選，船聯會表示將在收到長榮正式通知後，安排補選事宜。

內政部有關官員說明，如果任期只剩半年就不需要進行改選。船聯會20日召開會員大會，但因長榮海運還未通知更換代表，本次會議由常務理事郭志成擔任代理主席。

船聯會的會員代表分別來自台北市、高雄市與台灣省輪船公會，根據近20多年慣例，都是由陽明海運與長榮海運代表輪流擔任船聯會理事長，每家各當兩任，期間當理事長的即使公司將其調派海外，或其本人提前退休，剩下的任期還是由同一家公司推薦人選接替。張正鏞目前屬於第一任，明年10月會進行第十二屆理監事改選，長榮的代表還可以再當一任。

長榮海運新任董事長張衍義原任台北港貨櫃碼頭公司董事長，因為在船聯會沒有擔任理事或常務理事，沒有機會參與這次補選，目前常務理事名單中有長榮副協理李華龍，理事長人選如何安排，還需要多方協商。

(工商 )