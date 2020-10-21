溜馬隊找到新任總教練了，球團總裁21日宣布他們聘請畢約葛蘭(Nate Bjorkgren)來掌兵，他過去兩季是暴龍隊助理教練，更早之前擔任過太陽隊助理教練、發展聯盟總教練。暴龍是去年摘下總冠軍的球隊，顯然溜馬就是要借重畢約葛蘭的「冠軍經驗」。

總裁普利查德(Kevin Pritchard)說：「我們很高興由Nate(畢約葛蘭)成為我們的新教練，我們深信Nate就是此刻最合適的人選。他來自一個贏球的環境，擁有奪冠的成功經驗、創造力與溝通技巧。我們期待一個長久的合作關係，攜手帶領溜馬前進。」

畢約葛蘭2007年擔任過納斯(Nick Nurse)在發展聯盟的助理教練，納斯現為暴龍隊總教練，所以畢約葛蘭自稱出於納斯門下。畢約葛蘭也感謝大鳥伯德的幫忙，伯德是前溜馬總裁，他2017年辭去職務才由普利查德接任，此後伯德繼續留在溜馬球團。

溜馬本季48勝28敗，近4年的總教練為麥克米蘭(Nate McMillan)，連續4年打進季後賽但都在首輪出局。麥克米蘭今年8月被熱火橫掃之後遭到開除，巧合的是他的名字也叫做Nate，溜馬4年前說了一模一樣的話「Nate就是此刻最合適的人選」，希望這次的Nate可以撐久一點。

(中時新聞網)